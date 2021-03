Na društvenim mrežama napravio grupu na kojoj se dijele eksplicitni sadržaji

Cijela javnost u Srbiji digla se na noge nakon što je Staša Ivković iz Vršca (21) otkrila da se na Telegramu nalaze brojne grupe na kojima muškarci, bez dozvole, dijele eksplicitne slike bivših djevojaka, piše "Kurir".

Podršku Staši i drugim djevojkama koje su objavile istinu o osvetničkoj pornografiji i mračnim grupama, pružio je i jedan korisnik Twittera koji je podnio i krivičnu prijavu protiv administratora tih jezivih grupa.

- Podnio sam krivičnu prijavu protiv više nepoznatih počinilaca koji su vodili i učestvovali u tim grupama zbog osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih djela koja su protiv polne slobode i protiv prava i sloboda čovjeka i građana. Najmanje 50 njih mi se javilo sa svojim pričama iz prošlosti i sadašnjosti, a među njima čak i jedna koja je u drugom stanju. Ucjenjivane su snimcima i fotografijama - kaže ovaj Tviteraš koji je zbog prijetnji koje prima želio da ostane anoniman.

Obavezno banovanje

Nemanja Stojiljković, jedan je od osnivača jedne od tih grupa - "Nišlijke", koja broji oko 24.000 članova. Iako mnoge djevojke tvrde da im je nedozvoljeno objavljivanje njihovih brojeva telefona, adresa i fotografija, uništilo život, Stoiljković kaže da se ne osjeća krivim.

- Ja sam samo napravio grupu "Nišlijka", kao administrator nisam ništa kačio. Ne znam zašto me sada smatraju nekim manijakom - navodi on i dodaje da grupa postoji dva mjeseca.

Na pitanje da li je tačno da su se na grupi razmjenjivale eksplicitne fotografije djevojaka bez njihove dozvole, on odgovara: - Da, bilo je... Međutim, postojala su određena pravila. To što se piše da smo izbacivali sadržaj sa maloljetnicama i dječijom pornografijom apsolutno nije tačno. To je bilo striktno zabranjeno, kao i neka sakaćenja ljudi i vrijeđanja... Za to je bilo obavezno banovanje - kazao je.

Šokantna izjava

On ne vidi ništa sporno ni u objavljivanju slika golih žena bez njihove dozvole i znanja. Na pitanje da li mu je smetalo objavljivanje takvog sadržaja iz moralnih razloga, odgovara:

- Šta ja imam sa tim?! Ja to nisam postovao. To treba tuđu savjest da pogađa, ne moju. Grupu sam napravio zbog zezanja. To što su drugi slali mene apsolutno ne dotiče, ja sam se držao svih pravila grupe.

Ova šokantna izjava, bez i trunke empatija i kajanja, iznenadila je i Stašu Ivković:

- Ne mogu da vjerujem da on ne vidi ništa loše u tome da ugrožava nečiju privatnost, da ponižava djevojke, decu i žene. Meni se toliko djevojaka javilo koje su zbog postavljanja njihovih privatnih fotografija preživjele ogromne traume i obilježene su za cijeli život. Samo to što je osnovao grupu je dovoljno. Kako bi se osjećao da se na toj grupi nađe njegova rođena sestra. Da li bi mu i tada to bilo zezanje i čista zabava? - pita ova djevojka.