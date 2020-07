Muškarci dolaze kod djeda Radeta da im riješi onaj problem: Dođu kao "pokojnici", a odu kao "pukovnici"

Većina ljudi zna da u Dragačevu u selu Zeoke postoji most na kojem zabijanjem klinova muškarci vjeruju da rješavaju najneugodnije boljke - impotencije. Međutim, niko nije vidio djeda Rada Jevremovića, koji očitavanjem posebne bajalice, "neznane junake diže iz mrtvih".

O njegovoj umiješnosti pričale su komšije i poznanici, a sada je i ovaj starac odlučio da otkrije kako funkcioniše ta njegova "vještina", za neke zlata vrijedna.

- Prije nekoliko dana dolazio mi je muškarac star 64 godine, pomogao sam mu i odmah mi se pohvalio. Za njega mi nije bilo čudno jer je već čovjek u godinama, ali vrlo često mi dolaze i mladi muškarci iz okolnih sela koji imaju problem sa impotencijom, a pred ženidbom su. Njima nekako najviše pomognem od srca, jer teške su te njihove muke. Hoće da imaju djecu i porodicu, a ne mogu - priča djeda Rade.

Kako kaže, znanje mu je prenio tast, koji mu je na samrti navodno otkrio šta se to i kako očitava. Ni sam u ovo nije vjerovao, dok pojedini muškarci kod njega nisu došli kao pokojnici, a vratili se kućama kod ljepših polovina kao pukovnici.

- Odlučio je da prije nego što umre, nekome prenese svoje umijeće, kako vještina ne bi bila zaboravljena i kako bi se nastavilo pomagati ljudima. Pozvao me u sobu reko da ponesem svesku i olovku, i ja sam zapisao sve što mi je ispričao. Tako sam stekao ovo znanje. Kad je tast umro, ja sam nastavio tamo gdje je on stao - rekao je ovaj Dragačevac.

Klinovi govore više od muškaraca

Već 25 godina, Rade kod vodenice i na mostu izvodi svoj ritual, a koliko ga ljudi zaista posjećuje govori i broj zabijenih klinova u drvenu ćupriju.

- Za sve ovo vreme ja više ne znam ni broj ljudi kojima sam pomogao. Ja to ne naplaćujem i nemam tarifu, radim da bih pomogao ljudima. Neko ostavi koliko ima, ali to je najmanje bitno. Dolaze ljudi iz cijele Srbije, čitali su ranije priču o drvenom mostu koji vraća među žive i tako se još više pročulo. Meni već teško pada ovaj posao, a svoje znanje sam prenio na sina. Da on nastavi ja kad umrem - ispričao je djeda Rade.

Zbog škakljivosti cijele situacije, još se nije lično javio niko kome je djeda Rade pomagao, ali već pomenuti klinovi govore da je takvih bilo dosta.

