U Kliničkom centru Vojvodine danas je preminuo 59-godišnji muškarac iz Kikinde i on je prva žrtva korona virusa u Srbiji. To je u obraćanju naciji večeras saopštila premijerka Ana Brnabić i rekla da se preminuli zarazio od čovjeka koji je takođe iz Kikinde, a on je vurisom zaražen jer mu je sin bio u Italiji.

Čovjek koji je izgubio bitku sa Covidom 19 na liječenju u KCV je bio od prošlog petka i od tada se neprestano nalazio na mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. - Preminuli je imao i druga ozbiljne zdravstvene tegobe - rekla je premijerka Brnabić i istakla da je ovo velika opomena za sve građane Srbije koji nužno moraju da poštuju sve preporučene mjere zaštite, jer je izolacija jedini način da se izborimo i pobijedimo virus. Preminuli građanin Kikinde bio je drugi pacijent iz ovog grada koji je zaražen virusom Covid 19. Kako su “Novosti” pisale on se zarazio od komšije iz ulice, 61-ogodišnjaka koji je u Novi Sad prebečen iz kikindske bolnice nekoliko dana ranije i koji je još uvijek u teškom zdravstvenom stanju, jer je dijabetičar i ima problem sa bubrezima. Njih dvojica su komšije iz ulice i imali su brojne neposredne kontakte. Kikinđanina koji je umro kod korona virusa poznavali su mnogi sugrađani, jer je svojevremeno radio u policiji. Njegovi poznanici znali je da je imao i druge ozbiljne zdravstvene problem, pa su se plašili za ishod njegovg liječenja, otkako je potvrđeno da se, tačno prije nedjelju dana, zarazio. U Kliničkom centru Vojvodine na liječenju se nalazi još troje građana Kikinde koji su zaraženi Covidom 19. Dvojica muškaraca, koji su takođe imali bliske neposredne klontakte i u teškom su stanju, jer su neprestano na respiratoru. Od juče je na liječenju je i vrlo mlada djevojka, a njeno opšte stanje je dosta dobro. - Ona se osjeća dobro. Dijabetičar je , ali joj je šećer stabilan i nije visok. Nema ni temperaturu, vesela je i optimista. Nadamo se svi da će prebroditi – rekao je za “Novosti” njen poznanik.