Moto-hodočašće u čast monahu Haritonu ubijenom na Kosmetu

BEOGRAD - Član srpskog moto-kluba "Noćni vukovi" Slobodan Bašić krenuo je jutros, uz blagoslov NJegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, iz Moskve na hodočasnički moto-marš "Srpski ratnik", posvećen srpskom monahu Haritonu koji je svirepo ubijen na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Bašić će za 10 dana preći put dug najmanje 2.700 kilometara i obići na desetine ruskih mjesta i svetinja, a na određenim dionicama će mu se pridruživati i "vukovi" iz raznih regiona Rusije.

On će tokom hodočašća posjetiti i manastir Valaam i monaškom bratstvu darivati ikonu oca Haritona, rad mladog ikonopisca Miloša Timotijevića iz Knića.

Bašić je naveo da je ovaj moto marš posvećen istorijskim vezama Srbije i Rusije, a da je osnovna ideja da se prenese glas o stradanju Srpske pravoslavne crkve /SPC/, srpskog sveštenstva i naroda na Kosovu i Metohiji, ali i o njihovom junaštvu.

On je naveo da otac Hariton još nije kanonizovan, ali da se već smatra kosovskim novomučenikom i rekao da se nada se da će se to u skorije vrijeme i dogoditi.

"Ovo jeste nešto o čemu treba da se čuje i to ne samo zato što je to hrabri podvig jednog srpskog monaha, koji nije hteo da se odrekne krsta. Kad su ga zarobili, Albanci su tražili da skine krst i mantiju. Znao je da će ga ubiti. Rekli su mu:`Nećeš da skineš krst, sad ćeš da umreš najstrašnijom smrću`. Onda su ga boli bajonetima, slomili su mu obe ruke, noge, kičmu, izvadili nožem srce, pa su ga zaklali i tako zaklanom mu odsekli kosu i bradu, pokušavajući da ga tako mrtvog ponize", rekao je Bašić.

On je dodao da su srpskom monahu Albanci na kraju odsjekli glavu, koja nikada nije pronađena.

"U principu, čitava forenzika je urađena na osnovu njegove monaške odeće i džempera koji je nosio ispod mantije. NJegovo obezglavljeno telo danas počiva u manastiru Crna Reka, gde je bio i zamonašen", rekao je Bašić za "Sputnjik".

On je naveo da je zbog toga prvobitna ideja bila da srpski "Noćni vukovi" voze od Crne Reke do ruskog Valaama, ali je zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti da prođu kroz evropske zemlje, došlo do promjene plana, pa je on sam avionom stigao u Moskvu.

"Otac Hariton je postao simbol stradanja našeg naroda na Kosmetu, pa smo ovaj put simbolično započeli posetom njegovom grobu. Ikona koju nosimo u Valaam je osveštana u manastiru Crna Reka", rekao je Bašić.

On je naveo da će se tokom putovanja u Podoljsku sresti sa majkom vojnika koji ima sličnu priču, a koga su Čečeni htjeli da natjeraju da primi islam,

a pošto je on to odbio ubili su ga, zaklali i isjekli na komade.

"NJegova freska stoji kod nas u Kosovskoj Mitrovici i mi ćemo sad napraviti neku vezu, jer su stradali gotovo na isti način i žrtvovali su se za pravoslavlje", rekao je Bašić, čija je želja da se ovo hodočasničko putovanje završi u Podvorju SPC u Moskvi pomenom ocu Haritonu, ali će se marš "Srpski ratnik" nastaviti i u Srbiji.

Iz bajk-centra "Noćnih vukova" u Moskvi Bašić nije krenuo sam. Sa njim će u naredna dva-tri dana voziti i slovenački motociklista Igor Breskvar, a do prvog mjesta koje će posjetiti – glavnog Hrama Oružanih snaga Rusije u Podmoskovlju - pratiće ih i ruski "noćni vuk" – Dmitrij Barmin.