Moskva će insistirati da budu kažnjeni napadači na Krasnoščekova

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin poručio je da će Rusija insistirati na kažnjavanju odgovornih za povređivanje ruskog državljanina i pripadnika Unmika Mihaila Krasnoščekova, koje je ocijenio kao "neviđeno zlodjelo".



"Bićemo u stalnom kontaktu sa Krasnoščekovim. Insistiraćemo na kažnjavanju onih koji su krivi za neviđeno zlodjelo protiv službenika UN", napisao je Čepurin na Tviteru.

On je naglasio da hapšenje saradnika Unmika nije samo provokacija Prištine protiv UN i Rusije, već i svjedočanstvo potpune degradacije situacije u južnoj srpskoj pokrajini.

"Kosovo i dalje ostaje, nesumnjivo, glavni izvor nestabilnosti i konfliktnog potencijala na Balkanu. Pritom, međunarodne misije smještene u pokrajini izbjegavaju da sprovode mandat koji su dobile od Savjeta bezbjednosti UN", upozorio je Čepurin.

Krasnoščekova su u utorak, 28. maja, brutalno pretukli pripadnici Specijalnih kosovske policijskih snaga - ROSU tokom upada na sjever Kosova i Metohije.

"Službenika UN, inteligentnog, zrelih godina, zaustavljaju do zuba naoružani prištinski "policajci". Pitaju ga: "Ko ste?", on odgovara: "Službenik Unmika". Pitaju tri puta, kao Svetog Petra. On tri puta odgovara. Uzimaju njegove dokumente. Zovu nekoga telefonom. Dobijaju naređenje i počinju da lice službenika UN udaraju o haubu automobila i kundakom. To već nije varvarstvo, već pravi sadizam", napisao je Čepurin u jednom od nekoliko komentara na Tviteru.

Čepurin je jutros zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem posjetio Krasnoščekova na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je prevezen iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici u kojoj je bio zbrinut nakon povređivanja.