"Molite se, ljudi, za moje dijete": Mala Lana intubirana, plač joj se ne čuje od crijeva u plućima

Malena preslatka devojčica Lana Jovanović, koja boluje od spinalne mišićne atrofije tip 1, prošle godine 28. decembra primila je terapiju, odnosno Zolgnesmu, najskuplji lijek na svijetu u Sjedinjenim Američkim Državama, a njeni roditelji sada imaju jednu bolnu molbu za sve nas - da se molimo za nju.

Lana je, kako se navodi na Fejsbuk grupi Za Laninu životnu bitku, od ponedjeljka u bolnici jer ima rinovirus.

- Odmah smo je isti dan kad je pokazala simptome prehlade odveli u bolnicu, ali imala je previše sekreta u plućima i nije mogla da se izbori sa tim. Danas su je intubirali. Moja prelijepa djevojčica, sada samo spava... Daju joj lijekove za smirenje da bi lakše podnijela tubus - napisala je njena majka Aleksandra Jovanović.

Kako je dalje navela, Lanica se probudi povremeno i počne da plače.

- Ali ništa se ne čuje od crijeva koje joj je u plućima. Pa me gleda tim očima njenim kao da kaže: "Mama, pomozi mi, a ja ne mogu ništa"... Bože, kako je došlo do ovoga? Do pre nedelju dana je sjedila sama, počela po malo da umače prstiće svoje u kašicu i da stavlja u usta i svidjelo joj se. Počela da se okreće, da visoko hvata igračke... - stoji u bolnoj objavi Lanine majke.

- Taman sam se ponadala, taman sam pomislila to je to, na dobrom smo putu. Tako mi fale njene rukice na mom licu, da me mazi, da me ljubi...Kako sad da nađem snage, odakle sada da je crpim kad moja djevojčica leži tako nepomično i ne može ni da me pogleda... Molite se ljudi za moju Lanu, molite se da se spase... - napisala je očajna majka.

