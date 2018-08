Moguće rješenje kosovskog pitanja - pripajanje četiri opštine Srbiji

Rješenje za kosovsko pitanje mogla bi da bude reintegracija četiri opštine sa sjevera u teritorijalni sastav Srbije.

Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji trebalo bi obezbjediti najveći međunarodni standard zaštite, a za crkvenu imovinu trebalo bi tražiti eksteritorijalnost. To je, u intervjuu za list “Blic”, poručio predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik tvrdi i da su mu stranci u Briselu rekli da reintegraciju opština sa sjevera Kosova od njih niko nikada nije tražio.

"Mi smo u RS iz jedne potpuno nemoguće situacije osporavanja i spoticanja okrenuli i rekli da ne damo više ni zeru naših nadležnosti u okviru BiH. Oni su krenuli da nas kažnjavaju, čak sam ja dospio na neku crnu listu, ali Republika Srpska nije izgubila. Prema tome, mislim da je ovo vrijeme srpskih traženja, a ne očekivanja da vam neko nešto da", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Izjavu predsjednika Srpske prokomentarisao je i prvi potpredsjednik Vlade Srbije. Ivica Dačić poručuje da isti stav ima već proteklu deceniju.

" Sad ispada da je to rekao neko sada novo. Pa ja to pričam deset godina. I prema tome, nemoj mene da pitate da ja komentarišem to. Meni je drago što, poslije svih napada koje sam ja doživljavao svih ovih deset godina, drago mi je da i drugi tako misle", izjavio je Ivica Dačić, prvi potpredsjednik Vlade Srbije.

Oglasio se i SDS saopštenjem, u kojem poručuju da predsjednik Republike želi da se miješa u pitanje Kosova. Dodik poručuje da prvo treba odgovoriti na pitanje da li Srbija može da podnese da joj se vrati Kosovo, uzevrši u obzir sva prava koja bi tada morali da daju Albancima.

"Da biste se se legitimisali pred međnarodnom zajednicom, vi biste Albancima morali da date 30 odsto mjesta u prlamentu, morali biste da date mjesto ili premijera ili predsjednika Skupštine ili mjesto predsjeednika države. Morali biste da uvedete njihov jezik, barem u Skupštini", objašnjava Dodik.

Dodik vjeruje da za to, ipak, Srbi nisu spemni. Zato poručuje da bi reintegracija četiri opštine sa sjevera Kosova možda bila najbolji model zaštite interesa Srba sa tog područja.