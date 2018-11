Moguć veći porez na srpsku robu

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj nije isključio mogućnost dodatnog povećanja poreza na robu iz centralne Srbije.

Haradinaj je to rekao nakon sastanka sa članovima Odbora za zakonodavstvo.

Na pitanje o prijetnjama Srpske liste da će podržati svaku akciju opozicije na rušenju vlade, Haradinaj je rekao da je njihova odluka da ne sarađuju.

"Što se tiče koalicionog partnera, u ovom slučaju Srpske liste, to je njihova volja, to je slobodna politička volja i mi to ne diktiramo. Razumljivo je da se kosovska agenda nastavlja, mi smo na poslu. Moglo bi se reći čak i uz povećane poreze", rekao je Haradinaj, prenijela je agencija "Kosova press".

Agencija navodi da je nakon uvođenja poreske stope od 10 odsto na robu iz centralne Srbije i BiH, Srpska lista, saopštila da će podržati svaki pokušaj rušenja aktuelne kosovske vlade.