Mladi stomatolog iz Niša, Strahinja Zrnzević, izveo je nešto što, kako i sam ističe, ne preporučuje nikome – sam sebi je izvadio umnjak i pritom čitav zahvat snimio i okačio na Jutjub.

Strahinja, mladi stomatolog, navodi na početku snimka da je na ovu ideju došao inspirisan sličnim postupkom ruskog kolege, ali da ipak niko ovo ne treba da pokušava samostalno i kod kuće.

Iako snimak, kako je napisao na početku videa, “treba da ima edukativan i zabavan karakter”, on je školovani stomatolog sa višegodišnjim iskustvom i niko ne bi trebalo da pokušva samostalno da vadi zube jer može biti opasno.

Takođe, dodaje da je čak i u njegovom slučaju, iza njega bila ekipa koja je bila pripremljena da “uskoči” ako nešto pođe po zlu prilikom ekstrakcije umnjaka. Na posljetku je upozorio da video može biti uznemirujuć za neke gledaoce.

Kako se može vidjeti na snimku, on je sam sebi prvo dao injekciju, uzdrmao temelj zuba i na kraju ga izvadio ga, a prema veličini umnjaka Strahinja nije imao mali problem, a ni bol koji je stoički izdržao.

Ova ekstrakcija gornjeg trećeg umnjaka ili znanog po nazivu “osmak” se smatra jednom od težih operativnih stomatoloških zahvata pogotovu ako krivo sraste.

Umnjaci kod čovjeka posljednji rastu i nekada je služio za krcanje tvrđe hrane, a danas može da izazove i upalu desni.

– Ja sam to shvatio kao jedan izazov. Čovjek u mnogim profesijama dođe u situaciju da mora nešto da riješi i zato sam ja pribjegao ovakvom načinu vađenja umnjaka. Meni je bila želja da znam da ja to mogu da uradim i sada sam jači za jedno novo iskustvo u stomatologiji, pozivu koji volim. Recimo da kada bi drugi put bio u situaciji da uradim, a da ovo nisam uspio, znao bih gdje sam pogriješio. Naravno da to nikome ne bih preporučivao da radi na svoju ruku. Pa i ja sam iza sebe imao ekipu koja bi mi pomogla da je negdje zapelo – kaže Zrnzević.

On dodaje, a to se navodi i u video materijalu, da je ideju dobio od nekog ruskog kolege.

– Nešto sam s kolegom istraživao i pored ovog Rusa, postoje zabilježeni slučajevi dva doktora koji su sami sebi operisali slijepo crijevo. Jedan je Amerikanac, a drugi je Sovjet. Ovaj prvi je to radio u naučne svrhe, a Rus se našao sam na Antarktiku pa je to morao da učini – priča Zrnzević.