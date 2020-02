Mislila je da nosi blizance, a na ultrazvuku su svi zanijemili

U životu su obično najjednostavnije stvari najlepše. One se bez obzira na spoljašnje promene, u duši uvek najlepše dožive. Kao, na primer, iskreno radovanje mojih trojki, dok čekaju da se najjednostavniji kolač na planeti ispeče. Miris tople vanile ispunjava njihove nosiće, a oni ližu vrata od rerne, koja su (hvala tehnologiji), hladna, inace bi to bila dobro pečena tri nosića mangulica. Nije da ih ne bismo gricnuli. Bela izolir traka na rerni je must have home decor u 2020. i ujedno najbolji security sistem na planeti! Dugo sam eksperimentisala sa receptima za kolačić koji ide uz kafu, uz čaj, uz mleko, uz Božić, uz film “Sam u kući 1000 deo i put”. Kolač je jednostavan u svakom smislu reči, a opet svaki spoljašnji uticaj može da promeni njegovu snagu i ukus, tipa, cimet, djumbir ili kakao. Recept je sačinjen od namirnica koje u 99% UVEK imate kod kuće i to ga čini još dražim svima koji ga grickaju. Lično, težim da deci ne dajem nikakve šećere, ali pošto su praznici, i nije fer da mi ispitujemo maksimalnu rastegljivost svog stomaka, a da klinci ništa “ne zgreše”, ovaj kolač sam ispekla, koristeći zdrave namirnice, ali se one lako mogu zameniti regularnim. Videćete i sami na slikama, umesto belog, koristim brašno od spelte, umesto praška za pecivo, koristim sodu bikarbonu, umesto vanila ekstrakta, koristim vanila štapiće. Ovo je originalni recept, mada ja, pošto je za moj ukus preslatko, stavim 1/2 šolje šećera, što i vama preporučujem. 3 šolje (šolja od 250ml) brašna 1 šolja šećera 1/2 kafene kašičice soli 1 prašak za pecivo 1 jaje 1 puter (200gr) Testo razvucite na minimum debljine 0,5cm i isecite modlom ili čašom. Pecite 10min u prethodno zagrejanoj pećnici na 180C. @meggle.srbija @dm_srbija @dm_hrvatska @dm_bih @dr.oetker_srbija @boschhomesrb #xmas #xmascookies #triplets #momoftriplets #jasamzmk #nenezictrojke #nenezictriplets #toddlerlife #vanillacookies #sweets #sweettooth #diy #cooking #baking #yummy #yummyinmytummy #njamnjam

