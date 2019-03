Ministar odbrane Srbije već dva dana na vojnoj obuci

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin već dva dana se nalazi na vojnoj obuci u Požarevcu.

Kako se navodi, Vulin se dobrovoljno javio na obuku i prošao sve ljekarske preglede.

“Nakon četiri operacije u Moskvi, vid mu je znatno popravljen i više nema nikakvih smetnji da pohađa vojnu obuku. Ministar vojni nema nikakvih privilegija među regrutima u Požarevcu i u kasarni "Pavle Jurišić Šturm“ učestvuje u obuci kao i svi ostali regruti i vojnici”, navodi Sputnjik.

"Želim da pođem od sebe i sopstvenog primjera. Ja sam kao ministar odbrane iskoristio priliku da se dobrovoljno javim za obuku. Od sutra, kada prođem medicinske preglede, ja ću biti jedan od rezervista koji će prolaziti petnaestodnevnu obuku u kojoj ćemo se obučavati za sve ono što svi mi koji nismo služili vojsku sada imamo priliku da to i uradimo, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin gostujući u Drugom dnevniku Radio-televizije Srbije.

"U vojsci postoji jedno pravilo: kaži - pa pokaži, uradi - pa naredi. Ako ja mogu da idem, zašto ne može neko drugi? Ako ja mogu da dam 15 dana svog života godišnje, zašto ne može neko drugi? Nema opravdanja da ne služite svojoj zemlji i da se ne borite za svoju zemlju", poručio je ministar Vulin.

Arhivska fotografija

Kako je istakao, zahvaljujući politici vlade Aleksandra Vučića, konačno imamo dovoljno novca da možemo da pokrenemo rezervu.

"Od momenta kada je ukinuto obavezno služenje vojnog roka u našoj zemlji pa do danas, više od 200.000 zdravih, sposobnih muškaraca nije prošlo nikakav vid obuke i ne zna apsolutno ništa o odbrani svoje zemlje. Od prošle godine, od oktobra mjeseca, smo počeli to da radimo, sada već ide druga klasa različitih specijalističkih obuka. Ove godine predviđeno je 600 ljudi koji će se obučavati na ovaj način. To su muškarci, žene se ne pozivaju, stariji od 30 godina koji nisu služili vojsku, ili su služili civilno, bez oružja. Dakle, na ovaj način će moći konačno da se upoznaju sa svim onim vidovima kako braniti svoju zemlju", rekao je ministar odbrane.

Prema njegovim riječima, to je 600 ljudi, a kako ekonomski budemo bili snažniji „verujem da će ih biti više“.