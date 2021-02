Milovanović: Postvirusni sindrom hroničnog umora - bolest koja je veoma opasna

Problem koji čovjek najčešće ignoriše može nam doći glave, a to je hroničan umor koji se javlja nakon preležanog virusnog oboljenja.

Profesor dr Branislav Milovanović, kardiolog i šef prve Neurokardiološke laboratorije u Srbiji gostujući u emisiji Zdravosfera naše televizije ističe da je postvirusni sindrom hroničnog umora bolest koja je veoma opasna i u rangu karcinoma i HIV-a, a SZO ju je priznala i prošle godine odredila šifru ove bolesti R53.8.

On napominje da klinički umor nije običan umor, već onaj koji ne prolazi odmorom i spavanjem i koji traje duže vrijeme, a nakon nemogućnosti da se odmorite javljaju se i drugi simptomi i poremećaji.

- Amerikanci su došli do podatka da od 33 do 50 odsto slučajeva post kovida nastaju oštećenja autonomnog nervnog sistema, a to je bitno jer može da dođe do pojave iznenadne srčane smrti, oštećenja kardiovaskularnog sistema i svih sistema - rekao je doktor Milovanović.

On je savjetovao svim pacijentima koji su preležali virus korona da prate svoje stanje narednih šest mjeseci i da ne dozvole da uđu u post kovid sindrom.

- U ogromnom procentu se javila ta bolest i nastala je epidemija, a liječenje je ključno i komplikovano. Pacijenti prvo počinju da gube svijest, javljaju im se nesvjestice i vrtoglavice, zujanje u ušima, imaju problem sa kratkotrajnim pamćenjem, postaju akksiozni, dobijaju tremor ruku i nogu. Osamdeset odsto pacijenata imaju problem sa stomakom - kaže doktor Milovanović.

On napominje da do takvog stanja dolazi jer su oštećene organele mitohondrije koje proizvode energiju u organizmu, te da su zbog toga u svijetu počeli da se formiraju instituti koji se bave tom problematikom.

- Ako i poslije šest mjeseci imate ove tegobe i niste se oporavili, onda ulazite u opasno stanje gdje imate invaliditet - kaže doktor i dodaje da je Svjetska zdravstvena organizacija odredila 12. maj kao Međunarodni dan podizanja svijesti o sindromu hroničnog umora (ME/CFS).