Zaraženi doktor Miljan poslao svima poruku: "Ovi ljudi padaju sa nogu"

Sin direktora bolnice u Kosovskoj Mitrovici Miljan Ivanović, i sam ljekar u ovoj zdravstvenoj ustanovi, zaražen je virusom korona i trenutno se nalazi na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije. Njegov status na društvenoj mreži Fejsbuk govori kakvo je stvarno stanje u ovoj klinici i šalje jasnu poruku svim građanima Srbije.

– Da imate priliku da gledate ovo što ja sad gledam: dupke punu kliniku za pulmologiju i pacijente koji su, skoro svi, došli sa lakim simptomima, a onda u par sati ušli u takvo pogoršanje da mi je teško i pričati o tome – stoji između ostalog u Miljanovoj objavi.

On dalje navodi sa kakvim se sve nedaćama susreću ljekari u bespoštednoj borbi protiv COVID-19 i poentira porukom koji svi treba da usvojimo kako bi se što prije vratili normalnom životu prije izbijanja epidemije.

– Da možete da vidite medicinsko osoblje koje pada s nogu pokušavajući da pomogne svima. Ne pomišljajući na sebe i svoju bezbjednost. Da sve to možete da vidite kao ja trenutno garantujem vam, kunem vam se, ostali biste kod kuće, bez pomisli da izađete bilo gdje. Podrži one do kojih ti je stalo. Podrži one koji u ovom trenutku rizikuju svoje zdravlje, pa i život, da bi pomogli drugima. Podrži nažu Srbiju, ostani kod kuće – napisao je Miljan.