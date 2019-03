Milijana ljubi čovjeka starijeg 53 godine: Roditelji očajni, ne pominjite nam tog starca!

Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) preko noći su postali poznati širom Srbije. On penzioner, ona mlada djevojka zbog koje su roditelji postali očajni.

Milijana Bogdanović i njen partner Milojko Božić uživaju u ljubavi, kako tvrde, a Milijanina majka Slađana od trenutka kada se pročulo za njihovu vezu ne može da smiri mlađu ćerku. Otac, kaže ne postoji od kad se u medijima pročulo za njih.

"Ja ne postojim od kako je ona sa njim! Ne pominjite mi tog starca! Jako sam razočaran u ćerku", rekao je Milijanin otac.

"Jako smo razočarani, ne zbog veze, nego zbog načina na koji je to objelodanila. Najviše nas bole komentari ljudi, pogotovo nepoznatih. Svi komentarišu kako on ima para, da je ona sa njim zbog novca, ali u suštini on nema ništa. Ima samo malu penziju. Sve što je imao uzele su mu prethodne dvije žene. Pa čak i ćerku staru 31 godinu", kaže Slađana Bogdanović, Miljanina mama.

Njihova ćerka planira da se uda za Milojka, a oni ne znaju kako da se odbrane od silnih kometara koje im upućuju ljudi koji ih sada non stop zapitkuju o ćerki i njenom 53 godine starijem dečku, to najteže pada Milijaninom ocu, kaže Slađana.

"Na neki način je poznat u Užicu, pa ga svi pitaju, zapitkuju, a najviše ga bole komentari. Ljudi nas i ne poznaju, a tako nešto pišu. Imam i mlađu kćerku, koja već dva dana plače zbog tih uvrijedljivih komentara na račun porodice. Ja sam majka i Milijani želim svu sreću, odobravam joj, ali me mnogo boli i potpuno nas je razočarala što se pojavljuje po televiziji i drugim medijima. Nije to trebalo da radi", rekla je Slađana za Kurir.

Podsjetimo, Milijana bi uskoro mogla da se nađe i na malim ekranima jer je od kako se pročulo za nju i Milojka dobila ponude za učešće u rijalitijima.