Milicu je majka napustila, a ona ima samo jednu želju

U Kuršumlijskom selu Belo polje žive Miloš Stojković i njegove tri kćerke. On kaže da su Milica, Dragana i Milena njegova djeca, iako se Milice majka odrekla i ostavila je sa očuhom Milošem.

Sestre brinu jedna o drugoj, žive sa ocem i sa mjesečnim primanjem od 11.000 dinara.

Milica svakog dana pješači do škole u Kuršumliji i pređe 15 kilometara u oba pravca. Prije nego što stigne do škole, isprati sestre do stare divlje kruške gdje ih pokupi školski taksi, a ona sama nastavi put do škole. Sestre i otac su zabrinuti jer šeta sama po snijegu, kiši i vjetru. Miloš je svake večeri sačeka na pola puta jer najčešće nema uličnog svjetla.

Djevojčice prije nego što se rastanu kod stare kruške rasplaču se jer se Dragana i Milena brinu kako će Milica stići do škole.

Marija Obradović, razredni starešina, kaže da Milica uvijek stigne prije ostalih đaka u školu.

"Nikad nije zakasnila. Nema nijedan izostanak. Ona je primjer kakav đak treba da bude", rekla je Marija za emisiju "Eksploziv" na televiziji "Prva".

Otac Miloš radi sve kućne poslove i njegove kćerke kažu da ih uvijek sačeka topla kuća i ručak.

"Šta spremam? Krompir, pasulj… Na kraju najvažnija je porodica", kaže Miloš.

Miloševa želja je da se njegova djeca školuju i da postanu dobri ljudi.

Djevojčice kažu da nemaju želja.

"To što imamo nam je dovoljno. Nama je tata sve", kažu sestre.

Milica ima jednu želju i nada se da će je ostvariti.

"Želim da upišem psihologiju. Obožavam tu nauku", rekla je Milica, a na pitanje da li će imati novca za školovanje rekla je: "Skupljaću, trudiću se, moram, to je moja velika želja".

Miloš Stojković kroz suze je rekao u emisiji da mu je jako žao Milice jer to što joj se desilo nije zaslužila.

"Dijete nije krivo. Volio bih da sve dobiju više, ali tako je kako je", rekao je Miloš.

Miloš, Milica, Dragana i Milena ove godine ponovo idu u nadnice i nadaju se da će sutra biti bolje.

(Žena Blic)

