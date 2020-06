Medvjed upao u tor: Pojeo cijelog ovna, ostali samo rogovi

Na imanje Ivana Šaptovića iz sela Visoka kod Arilja tokom noći upao je krupan medvjed i napravio veliku štetu. Razvalio je tor, iz stada koje broji dvadesatak ovaca usmrtio ovna i odvukao ga u obližnju šumu, piše Telegraf.

- Kad sam obilazio stoku, vidio sam da nema ovna predvodnika, zatekao sam razvaljenu kapiju i tragove krvi. Prateći ih, u blizini smo vidjeli velike stope medvjeda i samo rogove od ovna. On ga je cijelog pojeo, ostalo je samo to. Na licu mjesta zatekli smo i izmet, a stručnjaci su nam rekli da je to dokaz da je ovu štetu pričinio upravo medved. Niko ne bi mogao baš tako cijelog ovna pojesti, osim te krupne životinje - izjavio je Ivan.

Ono što brine mještane sela Visoka jeste što je medvjed po prvi put sišao tako blizu kuća u kojima žive ljudi, i neminovan je strah da se tako nešto ne ponovi, a šteta bude još veća.