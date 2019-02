Medicinska sestra plasirala dezinformacije: Mirsad je živ, ali u teškom stanju

Iako su jučer regionalni mediji prenijeli informaciju da je povredama podlegao i Mirsad Kerić, klavijaturista Šabana Šaulića, ta se informacija na kraju ispostavila netačnom. Kako nam je potvrdio Sabit Dervišević, menadžer Šabana Šaulića, Mirsadu Keriću je očuvan srčani rad i još uvijek je živ.

"Klavijaturista Šabana Šaulića još uvijek je živ. Ljekari su kazali da će, ako danas situacija bude iole stabilna, dati sve od sebe kako bi ga spasili, iako je situacija veoma složena. Ali, ukoliko on danas ne bude kašljao i ukoliko mu i dalje ne bude funkcionirao oštećeni dio mozga, ljekari će biti primorani isključiti ga s aparata", potvrdio nam je menadžer Šabana Šaulića.

On je također istakao kako je kompletna situacija izuzetno stresna za sve, kako za porodice Šaulić i Kerić tako i za porodice svih bliskih saradnika, među kojima je i on.

"Maloprije me je zvala Ilda, kćerka Šabana Šaulića, i tražila mi je broj telefona supruge Mirsada Kerića kako bi joj pružila riječi podrške u ovako teškoj situaciji. Šabanova pogibija je veliki gubitak za sve nas, ali je njegova porodica svjesna cjelokupnog stanja i svjesna je da se ništa ne može promijeniti. Jednostavno, život ide dalje. Sudbina je takva i to je to. Ostaje nada da će ljekari barem uspjeti spasiti Mirsada", dodao je on.

Sabit Dervišević nam je kazao i to kako je jučerašnju dezinformaciju nenamjerno plasirala medicinska sestra koja se brine o Kerićevom zdravstvenom stanju s obzirom na to da su mu moždane funkcije gotovo svedene na minimum.