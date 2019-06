Masovno trovanje jagodama u Srbiji 

Na desetine ljudi širom Srbije primljeno je u bolnice u teškom stanju nakon što su jeli jagoda.

Većina se žalila na stomačne tegobe, povraćanje i dijareju, ali i visoku temperaturu i potpuni kolaps organizma. Stručnjaci kažu da se ovi simptomi javljaju kada su jagode prskane prejakom dozom pesticida ili su zalivene prljavom vodom punom bakterija.

Inače, decenijama unazad U Srbiji nije zabilježeno ovako masovno i opasno trovanje jagodama.

"Dolazi nam na desetine pacijenata sa simptomima težeg trovanja nakon što su konzumirali jagode. Pošto uglavnom imaju izuzetno visoku temperaturu od 40 stepeni, dijareju i povraćanje, što je obično znak jake infekcije, prebacujemo ih na infektivnu kliniku", kažu u Urgentnom centru.

Beograđanin Aleksandar Ilić (59), koji je završio u Urgentnom centru zbog trovanja jagodama, prvo je pomislio da je riječ o običnom stomačnom virusu, a onda je njegovo stanje počelo da se komplikuje.

"Poslije ručka pojeo sam pola kilograma jagoda i tokom noći su krenuli bolovi u stomaku i stravična mučnina. Do jutra mi je bilo sve gore. Počelo je povraćanje, dijareja, groznica, a temperatura je rasla i do 40 stepeni. Sve sam pripisivao stomačnom virusu i popio potrebne lijekove. Međutim, meni je bilo sve gore, toliko da sam u jednom trenutku pomislio da ću umrieti. Otišao sam u obližnji Dom zdravlja, a kada su me vidjeli u kakvom sam stanju i da sam skoro pao u nesvjest od iznemoglosti, odmah su me poslali u Urgentni centar. Kada su me primili, doktor je odmah pitao da nisam jeo jagode. Očigledno je da nisam bio jedini slučaj. Zadržan sam u bolnici uz infuziju i antibiotike", kaže Ilić.

Sličan problem doživjela je i Beograđanka Tanja Janković. Ona je kazala da je, nakon što je pojela jagode, bila u teškom stanju.

"Kupila sam jagode u jednom poznatom supermarketu i čim sam došla kući, oprala sam ih i pojela. Tada sam bukvalno doživela potpuni kolaps organizma. Otišla sam u Urgentni centar gdje su mi dali neke lijekove i uključili infuziju. Moram da napomenem i da nisam alergična na jagode, jer sam ih do sada često jela i nikada nisam imala problema", navodi Jankovićeva.

Infektolog Žarko Ranković ističe da ovo trovanje nije nimalo naivno i da se svi koji poslije jedenja jagoda primjete ove ili slične simptome, odmah se jave lekaru.

"Mislim da su ovde u pitanju hemikalije kojima se prskaju jagode. Voće bi moralo malo da odstoji poslije prskanja, da te hemikalije izgube svoja otrovna svojstva po ljude. Međutim, poljoprivrednici često to ne sačekaju, već odmah počnu da prodaju, jer je cena izuzetno visoka. Mada, moguće je da su ovdje problem iotpadne vode i zagađeni bunari, pogotovo poslije ovako puno kiša i poplava. Tom vodom se zalijevaju jagode, što je jako rizično, jer tako na voću mogu da se nađu izuzetno opasne bakterije iz grupe salmonele ili koli. One izazivaju pravi haos u organizmu", objasnio je Ranković.