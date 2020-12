Sekretar Ministarstva zdravlja Srbije doktor Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji da će masovna vakcinacija početi u prvom kvartalu 2021. godine, a da će krajem ove godine doći prve vakcine.



On je naglasio da će prvo će biti vakcinisani zdravstveni radnici, pripadnici policije i vojske.

- Nama je svaki sat za vakcinu bitan. Prokuženost je oko 20 odsto, te kolektivni imunitet možemo steći jedino imunizacijom - naveo je Đerlek.

U Srbiji su zbog širenja virusa korona danas stupile na snagu nove, oštrije mere. Ovo je prvo obraćanje Kriznog štaba nakon što su one usvojene. Nove mjere važe 15 dana.

Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka u 17.00 časova do ponedeljka u 5.00 časova ujutru bez izuzetka.

Njihovo radno vrijeme biće od ponedjeljka do petka od 5.00 do 17.00 časova. Ovim objektima je dozvoljeno da obavljaju dostavu hrane non stop, 24 časa, sedam dana u nedjelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna djelatnost.

Od petka u 17.00 časova do ponedeljka u pet ujutru neće raditi ni tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice i dečje igraonice.