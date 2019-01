Marti: Hag uništio dokaze o Žutoj kući

Bivši izvjestilac Savjeta Evrope Dik Marti izjavio je da je zabrinjavajuće to što je Haški tribunal uništio dokaze iz "žute kuće" o trgovini organima otetih Srba sa Kosova i Metohije i da je sumnjivo angažovanje bivšeg haškog tužioca Džefrija Najsa kao advokata osumnjičenih.

Marti je za "Večernje novosti" rekao da je bio zaprepašćen kada je svojevremeno od Haškog tribunala tražio informacije o dokazima koji su sakupljeni na terenu u vezi sa "žutom kućom", kada je rečeno da ih nemaju jer su ih uklonili da bi očistili prostor, pošto "ionako nisu ničemu služili".

Ovaj švajcarski parlamentarac, čiji je izvještaj ukazao na mogućnost monstrouznih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji i sjeveru Albanije, u koje su uključeni najviši predstavnici vlasti u Prištini, ističe da zna da su dokazi o tome postojali.

"Novinar Entoni Montgomeri je bio prisutan kada su istražitelji Haškog tribunala bili u `žutoj kući` i skupljali dokaze. Radili su to, inače, krajnje diletantski. Nisu, na primjer, analizirali tragove krvi, a pronašli su lijekove, špriceve i mnogo toga drugog. Sve to je bilo zapečaćeno u Tribunalu", rekao je Marti.

On kaže da je pomislio da postoje dva Džefrija Najsa kada je čuo da je ovaj bivši tužilac Haškog tribunala, za koga se sumnja da je krio dokaze o "žutoj kući", jedan od glavnih branilaca kosovskih lidera.

"To mi izgleda u najmanju ruku bizarno. Možda je to, s pravne strane, moguće, ali lično, sa etičke strane, to nalazim sumnjivim", rekao je Marti.

Komentarišući čienjenicu da osam godina od njegovog izvještaja optužnice nisu podignute, Marti ističe da, ako je on mogao da završi izvještaj za nešto više od godinu dana, onda su i oni mogli da to urade u međuvremenu.

On je podsjetio da je američki tužilac Klint Vilijamson u julu 2014. godine javno saopštio da rezultati do kojih je došla njegova istražna jedinica, u kojoj se nalazilo 40 visokokvalifikovanih osoba, potkrepljuju suštinu njegovog izvještaja.

Marti je naveo da je Vilijamson odmah poslije dao ostavku i da se čekalo više od godinu dana da bude zamijenjen, a potom je otišao i njegov nasljednik.

"Imenovan je treći tužilac, a rezultata i dalje nema", ukazuje Marti.

On napominje da ne može da zna da li to neko radi namjerno, ali primećuje da je postojala serija imenovanja koja je znatno usporila rad suda.

"Postoje dvije dinamike koje se suprotstavljaju. Uvjeren sam da postoje ljudi koji zaista iskreno rade na otkrivanju istine. Takođe mislim da postoje politički interesi koji žele sve to da zaustave", rekao je Marti.

Upitan da li vjeruje da će odgovorne iz vlasti u Prištini na kraju stići pravda, Marti kaže da može da se dogodi da ne budu osuđeni, napominjući da najveći broj ratnih zločina u svijetu, nažalost, ostaje nekažnjen.

Marti je istakao da je poznat i slučaj kosovskog premijera Ramuša Haradinaja pred Haškim tribunalom, gdje bi svaki put svjedoci nestajali, a bilo je i misterioznih smrti.

"U potpunosti mogu da shvatim da se svjedoci boje. U to sam i lično mogao da se uvjerim. Ti ljudi su preplašeni. Strahuju za sopstvene živote i živote svojih najbližih. Skoro 20 godina je prošlo, odrasle su nove generacije i svi ti ljudi nisu predodređeni da igraju heroje", rekao je Marti, koji je i sam dobijao prijetnje.

Marti je ocijenio da je Švajcarska požurila sa priznanjem nezavisnosti samoproglašenog Kosova i da ono sada živi na međunarodnoj infuziji.