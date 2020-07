Marko Simičić detaljno opisao iskustvo sa koronom: "Borio sam se za dah"

Popularni pjevač i frontmen “Kao kao benda” Marko Simičić preležao je jaku upalu pluća izazvanu virusom korona.

Simičić je bio u bolnici, a svoje iskustvo sa ovim opakim virusom podijelio je sa prijateljima na društvenoj mreži „Fejsbuk“.

Marko je apelovao na sve ljude da i preko njegovog primjera shvate koliko je korona opasna bolest, a svoje iskustvo ispričao je do detalja:

- 6. jula sam dobio temperaturu, bio sam kod kuće, odmah sam se testirao, i ubrzo saznao da sam pozitivan na Kovid 19. Dva dana sam pio antibiotik, ali temperatura nije spadala. Izgubuo sam snagu i nisam mogao više da dišem, jedva sam dolazio do daha.

Brzo sam se spakovao i otišao u bolnicu „Bežanijska kosa“. Tamo je prizor bio užasan, ljudi je bilo na sve strane, zamolio sam sestru da mi da kiseonik, jer nisam mogao da dišem.

Odmah su mi rekli da imam zapaljenje oba plućna krila. Ubrzo su me smjestili u pančevačku bolnicu, ali toliko sam bio slab da sam se jedva odvezao tamo.

Pjevač ističe da mu je najgore bilo da ustane i ode do toaleta:

- To je bio proces, skinem masku i doslovno desetak minuta čekam da dođem do vazduha, kako ustajem krenem da kašljem i ne mogu da dišem, onda ponovo čekam da mi se vrati dah i idem do toaleta.

Jedva sam dolazio do vazduha, četiri dana sam se tako borio.

Muzičar je posebno istakao traumatično sjećanje na dana provedene u Pančevu.

- Doživljali iz bolnice i krici ljudi koji se bore za život su najgore sjećanje na taj period.

Ljudi, ovo je jako ozbiljna bolest. Oslabio sam 7 kilograma za 19 dana, vodite računa o svom zdravlju i ne igrajte sa sa koronom – poručio je popularni pjevač.