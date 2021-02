Marko Miljković - Žrtvi sjekao na živo uši i nos, sve snimljeno mobilnim

Marko Miljković (29), desna ruka Veljka Belivuka (36), zvanog Velja Nevolja, sumnjiči se da je u bandi bio glavni za lividacije i monstruozna mučenja protivnika.

Nezvanično je poznato da je policija došla do snimka, na kom se vidi kako Miljković u "štek" vikendici u Ritopeku jednoj žrtvi na živo sječe uši, nos, zatim mu odsjeca glavu i onda vadi oči. Taj snimak je Belivuk zatim poslao jednom suparničkom beogradskom klanu.

Velja Nevolja i Marko Miljković su smislili plan kako će da namame jednu svoju žrtvu u "štek" vikendicu u Ritopeku

Naime, oni su prvo kidnapovali prijatelja tog muškarca, a zatim su mu naredili da napravi selfi sa Belivukom koji je vezan lisicama za radijator.

- Oteti čovjek je zatim poslao tu fotografiju svom prijatelji i pod prisilom mu napisao: "Vidi koga imam. Dođi brzo da čuješ šta sve priča, jer ću uskoro da završim sa njim". Nesumnjaući u svog prijatelja on je došao na dogovoreno mjesto, ali su ga tu sačekali pripadnici Veljine grupe "Principi". Odvezli su ga u Ritopek i mučili satima. Zatim je Marko Miljković, kog je Belivuk jedini smio da zove "Mesar", toj žrtvi na živo sjekao uši, nos i sve to snimao telefonom. Taj snimak, do kog je došla policija, poslali su kriminalnoj grupi sa kojom je Velja Nevolja u sukobu nekoliko godina - navodi su onih bliskih istragi.

- Nakon toga Miljković je svojoj žrtvi bez imalo milosti odsjekao glavu i iskopao oči. Sve je to takođe snimljeno i poslato istom klanu - rečeno je.

Kako je poznato policija posjeduje i snimke na kojima su zabilježeni kontakti između Milana Ljepoje i Goran Veličković Goksija sa Belivukovom bandom.

- Na jednom snimku se vidi kako Ljepoja, pripadnik "Pink pantera", dolazi na parking gdje ga čeka nekoliko pripadnika Veljine grupe. Oni se grle i on prelazi u njihov automobil. Poslije toga mu se gubi svaki trag. Na drugom snimku je zabilježeno kako u "štek" vikendicu u Ritopeku dolazi Goran Veličković. Međutim, on iz te kuće nikada nije izašao - navodi osoba bliska istrazi.

Prema dostupnim informacijama jedan od čvrstih dokaza protiv Belivuka je i snimak telefonskog razgovora na kom se čuje kako on naređuje pripadniku svoje bande da likvidira svog kuma:

- Imaš 40.000 evra da ubiješ kuma. Ako ti to ne budeš uradio. Vidi, ja ću i tebe i njega da ubijem. Jel jasno - čuje se na tom snimku.

Pretraga terena

Dok su juče forenzičari sakupljali dokaze u kući u Ritopeku i raskopavali dvorište, za to vrijeme je više stotina pripadnika Žandarmerije "češljalo" okolinu. Pretraživan je teren duž Smederevskog puta, na kojima se nalaze PKB Voćarske plantaže, privatne parcele, kao i deo obale Dunava.

Policija je preključe uhapsila dvojicu kolega zbog sumnje da su u dužem vremenskom periodu pomagali bandi Veljka Belivuka.

- Oni su tokm pretresa Belivukovog stana, ne znajući da je čitav objekat ozvučen, počeli da pričaju na koji način mogu da pomognu Nevolji. Oni odmah uhapšeni, a istrag će pokazati da li su uzimali mito ili su možda ucenjeni da odaju informacije ovoj kriminalnoj grupi - navodi se.

- Otkrivene su kosti, koje su prenesene u Nacionalni krimnalističko - tehnički centar gde će se uraditi DNK analiza. Ona bi trebalo da utvrdi da li možda neke od njih pripadaju Zdravku Radojeviću, Milanu Ljepoji i Goranu Veličkoviću, za čija se ubistva sumnjiče Belivuk i Marko Miljković - naveli su u policiji.

Nova Šilerova na Zvezdari

Kuće Velje Nevolje i Marka Miljkovića, koje se i dalje zidaju u Čačanskoj 4 na Zvezdari, uskoro će biti sravnjena sa zemljom, jer je još krajem avgusta prošle godine gradski građevinski inspektor izdao rešenje o zabrani radova i rušenju tog nelegalnog objekata.

Imanje okružuje ogromni betonski zid sa šiljcima na vrhu, a sve je obezbjeđeno najsavremenijim kamerama za video-nadzor, dok su sva prednja prozorska stakla blindirana. Slično se dogodili i sa zdanjem vođa "zemunskog klana" u Šilerovoj 14. marta 2003. godine, tokom akcije "Sablja".

Podsjetimo, policija je u 4. februara uhapsila Belivuka, njegove najbliže saradnike Marka Miljkovića, Borisa Karapandžića i Milovana Tadića, kao i još 18 pripadnika iste organizovane grupe. Svima njima je određen pritvor do 30 dana, nakon što su se prilikom saslušanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal branili ćutanjem. Za još dvojicom osumnjičenih članova grupe, koji su trenutno u bekstvu, u toku je potraga. Za sada, terete se za tri ubistva, više otmica i iznuda, kao i trgovinu drogom i druga krivična djela.