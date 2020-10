Marija Matić je sa 16 godina ostala bez noge, ali se nije predala: "Ne možeš da biraš"

***Focused4real ima novi projekat*** Share! Delite! Žiro račun 170-10428788000-09 Ceo tekst možete pročitati na profilu @focused4real *** Ja sam odlucio da pokrenem akciju prikupljanja sredstava da Mariji obezbedim C-Leg 4 protezu, koja je na trzistu 40.000e, zahvaljujuci ljudima dobrog srca dobio sam ponudu za takvu protezu za 12.750e . Proteza koja bi njoj promenila zivot iz korena, ja kao neko ko je u istoj situaciji kao ona znam da je zivot sa protezom koju ona ima jako, jako tezak. Svako ko zeli da ucestvuje u akciji moze da mi se javi putem Instagrama, mail-a, telefona, postom. 🦾 We can do it! 🦾 #focused4real *** ***Focused4real currently has a new project*** *** I decided to launch a fundraising campaign to provide Maria with a C-Leg 4 prosthesis, which is on the market for 40,000e, thanks to people of good heart I received an offer for such a prosthesis for 12,750e. A prosthesis that would change her life from the bottom up, as someone who is in the same situation as her- I know that life with the prosthesis she has is very, very difficult. Anyone who wants to take part in the action can contact me via Instagram, e-mail, phone, post. 🦾 We can do it! 🦾 #focused4real *** Žiro račun 170-10428788000-09 Hvala svima ❤️

A post shared by M А Р И Ј А ♌️ (@vamptemptress) on Oct 15, 2020 at 8:40am PDT