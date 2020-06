Mali Filip (2) ispraćen bez opela jer nisu stigli ni da ga krste: Deda jecao - "Polako ga spuštajte"

Filipa V. (2) iz Radičevića kod Bečeja kog je u ponedjeljak kvadom pregazio mještanin Igor B. (34) ispratilo cijelo selo na vječni počinak.

"Polako ga spuštajte" molio je deda grobare koji su mali bijeli sanduk spuštali u raku na groblju u selu Radičević kod Bečeja u kom je bilo tijelo dvogodišnjeg Filipa V. Dječak je nastradao u blizini svoje kuće u ponedjeljak kada ga je kvadom na ulici u selu pregazio mještanin Igor B. (34).

Malog Filipa na vječni počinak ispratili brojni rođaci, prijatelji, ali i mnogobrojne komšije.

Niko nije od prisutnih nije ostao imun kada su bijeli kovčeg iznijeli iz kapele uz zvuke violine. Neutješni roditellji slomljeni od bola i tuge ni riječ nisu mogli da izuste, dok su kratak govor ispred kapele održali rođaci. - Svi smo se radovali i veselili tvom rođenju. Gledali smo te kako rasteš i igraš se u dvorištu sa starijim bratom. Uvijek nasmijan i veseo. Tuga je zakucala na vrata tvojih roditelja. Odlaziš nam kao andeo, srešcemo se na drugom svijetu - rekao je govornik.

Prisutnima se na groblju obratio i stariji kum mališana koji u suzama nije krio razoaranje što sveštenik nije došao da održi opelo.

- Nismo stigli da ga krstimo, prerano nas je napustio, ali pitam se šta je ova mala duša zgriješila da na onaj svijet ode bez opela - jecao je nesrecni čovjek. U trenutku kada je kovčeg spuštan u raku iznemogla od bola i tuge majka je sela na zemlju. Promuklim glasom dozivala je svoje dijete, ali odgovora nije bilo...

Podsjetimo, Filip je poginuo je kada je na njega, naočigled roditelja, kvadom naletio Igor B. (34). Dječak je od siline udarca letio 15 metara i od teških povreda preminuo je u bolnici, a Igor, koji je inače nepokretan, uhapšen je.

Tužilaštvo

Pritvor za vozača kvada

Igor B. saslušan je prekjuče u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju, zbog nesreće u kojoj je mališan stradao. - On je iznio odbranu, a poslije saslušanja mu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana. Igoru B. na teret se stavlja teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja,za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora - kazao je naš izvor. J.I.

Kako je Kurir pisao, Igor B. je više od 20 godina invalid otkada se u osnovnoj školi razbolio, a o njemu mještani kažu da je dobar mladić. - Roditelji su mu kupovali kvadove jer nije imao snage da se sam kreće. Oni su mu mnogo značili i često se slikao pored njih i vozio se pooselu. Nekada je bio predsjednik mesne kancelarije u Radičeviću - pričali su mještani.