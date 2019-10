Majka Luke Bojovića: Zbog Nikoline smrti nisam ista, ne znam da li će Luka htjeti da se sveti

Čuvena beogradska slikarka, Anđelka Bojović, koja je bila u jednom mandatu dekan Fakulteta likovnih umjetnosti otkrila je da je bol za sinom Nikolom Bojovićem, koji je ubijen u aprilu 2013. godine, potpuno promijenio njene poglede na život, a da tugu za njim liječi odgajajući njegovu djecu.

U potresnoj ispovijesti ona je otkrila i da je njen stariji sin Luka, koji se smatra nasljednikom "zemunskog klana", vrijeme u španskom zatvoru, gdje služi kaznu od 18 godina, provodi slikajući.

Smrt deteta

"Ja sam Luku savjetovala da piše o susretima u zatvoru, jer tamo cirkulišu najrazličitiji karakteri sa različitim ljudskim sudbinama. Međutim, olovke su po zatvorskim pravilnicima zabranjene. Na moje iznenađenje, počeo je da slika. Poslala sam mu jedan priručnik za slikanje. On je napravio fantastične stvari. Rekla sam mu: "sine, samo slikaj i radom ćeš mnogo toga naučiti i svoju ličnost ćeš tako unaprijeđivati". On je perfekcionista i uporan čovjek. Psihički je jako stabilan i skroz se sačuvao, to mi je najvažnije", rekla je Anđelka.

Na pitanje da li razgovaraju o budućnosti i da li se plaši da će Luka po izlasku željeti da osveti brata, ona je slegla ramenima...

"Ne znam šta će kad završi. Važno mi je samo da je živ i zdrav. Vjerujem da smo svi propatili mnogo, a zadovoljni smo što su počinioci Nikolinog ubistva osuđeni i mahom je zadovoljena pravda. Nikada neću razumjeti taj soj ljudi, taj ljudski otpad. To su zvijeri koje bacaju rukama pet kada ubiju čovjeka i ljube se", ogorčena je ona.

Anđelkin mlađi sin Nikola ubijen je nedaleko od kućnog praga prije šest godina. Kako kaže, prvih godinu dana je mrzela čitav svijet i sklanjala se od ljudi jer je morala da odboluje u miru.

"Najstrašnije što može da se dogodi jednom čovjeku, desilo se meni. U životu majke koja izgubi dijete ništa više nije isto, sve se mijenja. Bila sam pala do dna, a onda su me trgli riječima: "Pa čekaj, ti imaš još dvoje djece. Imaš Luku i imaš Mariju i unučiće". Onda sam se trgla i suzu nisam pustila, a ja na saznanje da ga više neću vidjeti i da ga nema i ne pristajem. Na život, to kad preživiš, ako preživiš, počinješ da gledaš mnogo blagorodnije i postaješ čovjek koji čini dobro i tako se spasava. Razvila sam filozofiju da treba da živim umjesto Nikole, jer dok živim ja, živjeće i on", priča Anđelka.

Ona svaki dan prolazi pored mjesta gdje je Nikola zvjerski ubijen, prekrsti se i pomisli na njega.

"U dubini duše mislim kako će moje sunce, moj Nikola, jednog dana kod mene doći. Reći ćete da se tako samo zavaravam, ali zašto da to ne radim ako je to potrebno za moj opstanak?! Živim za to da mislim na njega i da gledam njegovu djecu umesto njega", kaže ona.

Pročitajte još:

Poginuli muškarac i žena, među povrijeđenima i dijete

Drogirao se pred kamerama pa ga policija ekspresno uhapsila

Čekala je Đinđića na dan kad je ubijen, a onda je i ona dočekala istu sudbinu

Lana Bijedić živa bačena u rijeku