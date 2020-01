Majka Berberina: Bolje bi bilo da mi je sin mrtav, iskukam se na groblju i kraj!

Bolje bi bilo da je mrtav, iskukam se na groblju i gotovo, najteže je žaliti živog, jer je on za mene mrtav. Ovako priča Slavica Jovanović, majka zloglasnog silovatelja Ninoslava Jovanovića (46), zvanog Malčanski Bereberin, koji je uhapšen u nedjelju, poslije 17 dana potjere.

Prvi susret Slavice sa novinarom Kurira dogodio se petog dana otmice male Monike Karimanović (12). Tada je ova očajna žena, čijeg je sina danima tražilo nekoliko stotina policajaca, vojnika, lovaca i mještana, nakratko otvorila dušu:

- Sramota me je da izađem na ulicu u selu. Ne mogu više da izdržim ovo. Samo molim boga da je djevojčica dobro i da je vrati roditeljima, a sa njim neka rade šta hoće. I mi se bojimo za bezbjednost. Ovo što se nama dešava, ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju - rekla je tada Slavica, i zamolila da ne slikamo nju i njenog supruga Duška zbog svega što su doživjeli.

Ostao je isti

Ona i njen muž su, kako kažu, doživjeli veliko olakšanje kada su čuli da je u nedjelju po podne uhapšen njihov sin, a prvo su zvali roditelje otete djevojčice i izvinili im se za sve što je uradio Ninoslav.

- To je bilo najmanje što smo mogli da učinimo prema toj porodici. A, vjerujete, pokušali smo da učinimo sve još kada je Ninoslav bio mali i kada je počeo čudno da se ponaša. Vodili smo ga kod ljekara još sa godinu ili dvije. Još kao dječak bio je opčinjen ženskom kosom, sjekao ih je rođakama, drugaricama.. Nažalost, to nije bila samo igra, kako smo mislili u početku. A on nije rastao u porodici gdje se svađaju, gdje stalno ima rasprave, pa da se kaže da od toga ima traume, ma kakvi. Borili smo se godinama za njega, ali nismo uspjeli. Čak smo se nadali da će se promijeniti poslije devet godina u zatvoru, ali ništa se nije dogodilo. Nastavio je po starom - priča Slavica i dodaje:

- Eto, ljetos, 28. juna, prijavili smo da ga nema, da je nestao, ali rekoše nam da nema krivičnog dijela. A kada je uhvaćen, zvali smo komšije da im zahvalimo što su ga prijavili. I nama je laknulo. Ninoslava su otac i brat posjetili u zatvoru.

- Odnijeli smo mu garderobu i pitali ga kako ga nije sramota da to ponovo radi. Sve vrijeme je bio okrenut leđima, poručili smo mu da smo sad došli da ga vidimo i nikad više - rekao je otac Malčanskog Berberina.

Prijeti mu doživotna

Njemu je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti da ponovi isto krivično djelo, kao i zbog činjenice da se tereti za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina. Jovanoviću se na teret stavljaju otmica i silovanje, a za ova krivična djela zaprećena je kazna od 10 ili kazna doživotnog zatvora. Mala Monika je i dalje u bolnici u Nišu, gdje se oporavlja.