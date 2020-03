Lukač: Za širenje panike ili nereda kazne u rasponu od 1.000 do 9.000 KM

Svi koji u vrijeme vanredne situacije izazivaju paniku ili nerede na teritoriji Republike Srpske, posredstvom sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili sličnih sredstava, biće kažnjeni kaznama u rasponu od 1.000 do 9.000 maraka. Vlada je takvu usvojila na inicijativu MUP-a RS.

"Za vrijeme trajanja vnredne situacije zbranjuje se iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red i mir ili onemogućava ili značajnije ometa sprovođenje odluka i mjera državnih organa i organiazcija koaj vrše javna ovlašćenja. Zabrana iz stava jedan ove tačke odnosi se i na radnje učinjene putem sredstava javnog informaisanja, društvenih mreža ili drugih slkičnih sredstava", kaže ministar unutrašnjih poslova, Dragan Lukač.

Posljednjih dana na društvenim mrežama šire se komentari neodgovornih osoba koje iznose lažne vijesti izazivajući paniku, uznemirenost i strah kod građana, a što može proizvesti razne posljedice, kaže ministar Lukač. Policija će one koji prenose lažne vijesti i namjerno izazivaju paniku saslušati i procesuirati u skladu sa svojim ovlašćenjima.

"Nadamo se i na ovaj način da će svi građani shvatiti, naročito oni pojedinci koji se neodgvorno ponašaju, neki namjerno pokušavaju da izazovu uznemirenost i strah kod građana, da će biti sankcionisani. Neće se moći ni putem društvenih mreža da sakriju, jer pronaći ćemo ih, imamo mogućnost da to uradimo i da budu sankcionisani u skladu sa ovom odlukom", kaže Lukač.

Kazna za fizičko lice iznosi od 1.000 do 3.000 maraka, za pravno lice od 3.000 do 9.000 maraka, a za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 3000 maraka. Iz MUP su pozvali građane da ne šire laži i dezinformacije i ne dižu paniku među stanovništvom. Kažu vrijeme je da svi budemo odgovorniji.