Luda pljačka u Beogradu: Nakon dva sata u mjenjačnici odnio 20 evra

Neobična pljačka dogodila se u jednoj mjenjačnici u Beogradu u kojoj je pljačkaš "vršljao" dva sata po objektu da bi na kraju odnio samo 20 evra.

Vlasnik mjenjačnice u Ugrinovcima Srđan "Kuriru" je ispričao da je pljačkaš u fantomki probušio 3 rupe u zidu koji odvaja prodavnicu prehrambene robe i mjenjačnicu, kako bi došao do kase, a u noj je našao između 2.500 i 3.000 dinara (oko 20 evra).

Pljačkaš je u akciju krenuo iz prehrambene prodavnice, koju od mjenjačnice dijeli samo gipsani zid.

"Ušao je oko 21.40, bio je u menjačnici sve do ponoći. On je obio vrata susedne prodavnice, tamo je uništio robu, isekao pult, a onda je uzeo PP aparat i tukao u zid, kako bi ga razbio. Onda je ušao u menjačnicu, ali u deo gde su mušterije. Kada je video da ne može do kase, jer je zaključano, lupao je aparatom za gašenje požara po blindiranom staklu, koje je naprslo, ali nije mogao da ga slomi", priča vlasnik.

Potom je, objašnjava vlasnik, odlučio da opet iz prodavnice napravi rupu i uđe u dio sa novcem i kompjuterima. Napravio je zapravo još 2 rupe i uspio, ali to kamera nije snimila, jer je vjerovatno pokidao žice dok je razbijao zid.

Na kraju je došao do kase, a u noj zatekao tek nekoliko hiljada dinara.

Slučaj je prijavljen policiji, a vlasnik mjenjačnice je "Kuriru" ustupio snimak ove nevjerovatne pljačke.