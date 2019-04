Ljubav Milijane i Milojka nije normalna, psihijatar poručio da je riječ o poremećaju

Slađana Bogdanović kroz suze priča da je ljubav nasljednice prema starijim muškarcima primijetila odavno i da je zbog toga s njom išla kod stručnih lica.

Ljubav između Milojka Božića (74) i Milijane Bogdanović (21) podijelila je Srbiju, a dok mnogi procjenjuju svaki njihov postupak u „Parovima”, majka ove 21-ogodišnje djevojke otkrila je kako se nosi s kritikama i osudama okoline. Slađana Bogdanović jasno je poručila svima da svoje dijete podržava i da niko nije hodao njenim putem, pa ne zna kroz kakav pakao je prošla sa nasljednicom.

Milijanina majka za Scenu otkriva da se sa činjenicom da njena kćerka voli znatno starije muškarce pomirila onda kada joj je psihijatar rekao da je to jedino rješenje.

"Išla sam sa njom kod psihijatra, išla je ona i sama poslije. Mislim da moje dijete nije bolesno, ona prosto ima poremećaj. To je tako, ona voli starije muškarce i to sam prihvatila. Tako je od kada je bila mala i tu nema šta da se uradi. Pričala sam sa njenim psihijatrom i objašnjeno mi je da će sve biti još gore ukoliko se mi kao roditelji suprotstavimo. Milijana je moje dijete i šta je trebalo da ja kao majka uradim? Šta bi druge majke uradile na mom mjestu, pitam ja njih. Lako je osuditi, samo ja znam kroz šta sam prošla. Ona je moje dijete, ja se njom ponosim, neću je se odreći i ne stidim je se. Ima djevojaka koje rade mnogo gore stvari nego ona što radi, prosto, ona voli stare muškarce. Lako je nekom ruku odsjeći, al‘ ajte nasadite mu je. Imam i mlađu kćerku, ona je potpuna suprotnost"priča Slađana, i dodaje da je Milijana sama odlučila da ne živi sa njima u gradu, već kod bake u selu.

"Milijana je živjela s nama u stanu godinu dana, dok je radila u jednoj firmi. Njoj je to bilo užas, ona voli selo i zato je otišla kod bake u Pilatoviće. Ima dvorište i slobodu, voli da šeta kuče i da je napolju, mi joj to ne branimo, zašto bismo. Milijanin otac nije bio u svađi sa kćerkom, sve je počelo onog trenutka kada je ona javno pričala o svojoj vezi. Mi smo znali da je ona sa Milojkom, ali prosto njen otac nije bio za to da se o tome priča na taj način" objasnila je Slađana, koja priznaje da joj je teško da gleda kćerku u rijalitiju:

"Gledam kad stignem i jako mi je teško, Milijana tu nije onakva kakva je napolju, nije raspoložena i nasmijana. Ona je ušla u zvjerinjak i znam da joj uopšte nije lako. Moja kćerka nije kao ti ljudi kojima je okružena, nije prevarant i manipulator, i znam da to nikada neće postati. Sigurna sam u svoje dijete i ona ne treba da bude kao oni. Mislim da moli boga da izađe i da se pokajala kada je shvatila gdje je došla. Nije očekivala da će joj tamo tako biti. Pogubila se među tim ljudima, ali sve što govori pred kamerama je istina."

Milijana je hrabro pred kamerama otkrila da ju je silovao čovjek iz obezbjeđenja, sa kojim je imala kratku vezu. Kako je navela, ona je od njega pozajmila novac, a dok su bili u kolima on je izvadio nož i prisilio je da ima odnose sa njim. Milijanina majka kaže da je to bio najgori trenutak u životu čitave porodice.

"Hvala bogu što nikad nismo vidjeli čovjeka koji joj je to uradio. Ja ne znam da li je on u zatvoru, da li je na slobodi, šta se s njim dešava. Bolje je što ne znam. Ne znam šta bismo mu Milijanin otac i ja uradili kada bismo ga sreli, kako bismo se kontrolisali. Milijana nam je ispričala šta se dogodilo, a onda je dva dana preplakala. Treći dan je samo ustala i rekla da mora da nastavi dalje, i tako je i bilo. Svaka joj čast na hrabrosti, ja kao žena od 50 godina koliko imam, to ne bih podnijela. Htjeli smo privatno da tužimo tog čovjeka, Milijana je rekla da ne može ponovo da prolazi kroz sve, da je pustimo da izgura sve što joj se desilo, i mi smo je poslušali", kroz suze se prisjeća Slađana, piše Blic.