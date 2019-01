Ljajić: Međunarodnoj zajednici nisu bitni zločini nad Srbima

Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim LJajić izjavio je danas da predstavnici međunarodne zajednice svojevremeno nisu bili zainteresovani da procesuiraju visoke zvaničnike terorističke OVK zbog zločina na Kosovu i Metohiji.

Komentarišući nedavnu izjavu bivšeg izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija da je zabrinjavajuće to što je Haški tribunal uništio dokaze iz "žute kuće" o trgovini organima otetih Srba sa Kosova i Metohije, LJajić je rekao da je svojevremeno i u Strazburu govorio o zločinima nad Srbima na Kosmetu i o čitavoj toj situaciji koju je pokrenuo Dik Marti.

"Bila je ogromna neverica i niko nije znao šta zapravo da radi u tom okolnostima", rekao je on za televiziju "Prva".

LJajić je naveo da je kasnije pročitao knjigu Karle del Ponte koja je najplastičnije objasnila da su zločini počinjeni i da su ih počinili visoki rukovodioci tadašnje "OVK".

"Predstavnici međunarodne zajednice su bili vrlo blagonakloni i jednostavno nisu bili zainteresovani da se čitava stvar dovede do kraja i da se procesuiraju oni koji su počinili te zločine jer navodno bi to uticalo na političku stabilnost na Kosovu", rekao je on.

Prema njegovim rečima, fokus međunarodne zajednice je tada bio na politici, a izvan prava i pravde.

Povodom nedavnih medijskih navoda da su u Haškom tribunalu oštećeni materijali zbog kojih je odgovornost u vezi granatiranja pijace "Markale" prebačena na Vojsku Republike Srpske, LJajić je rekao da o tome nije upoznat.

"Ne mogu da govorim o stvarima koje ne znam. Tu izjavu prvi put od vas čujem", rekao je LJajić.

Govoreći o prištinskim taksama od 100 odsto na robu iz Srbije, LJajić je naveo i da je za oko dva mjeseca od kada su uvedene te besmislene mjere, preduzećima iz centralne Srbije nanesena šteta od oko 66 miliona evra.

On je rekao da su odluku Prištine iskoristile druge države tako da je Makedonija za 40 odsto povećala izvoz na Kosmet, Hrvatska za skoro 30 odsto, Bugarska za 50 odsto, a Slovenija za 123 odsto.

"Nisam siguran kako će se kriza završiti - ili padom takse ili padom vlade u Prištini", rekao je LJajić.