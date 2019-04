Lideri opozicije kao muve bez glave

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da uništavanje znakova i rušenja ograda na gradilištima tokom protesta "1od 5 miliona" pokazuje da opozicija nema koncept.

Kako je rekao, lideri opozicije se ponašaju, kao u slučaju upada u RTS, "kao muve bez glave".

"To je uništavanje ograda, znakova .... To iz njih izbija bijes. Ustvari, oni ne znaju šta da rade, dobili su instrukcije da prave rusvaj. Đilas od njih ima najviše mozga. Vidite onaj njegov unezvereni izraz lica, nije to onaj prirodni Đilas ... a Boško je potpuno odlijepio", naveo je Šešelj.