Epidemiolog Predrag Kon, član Vladinog Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa kazao je da će mjere zabrane na kretanja ako se on pita biti još sigurno dvije nedelje. On je za TV Prva naveo da opada broj zaraženih u Jagodini, Nišu, Ćupriji, u Vojvodini se to ozbiljno smanjuje, u Beogradu takođe.

On je istakao da ublažavanjem mjera ne može da se desi da virus ponovo bukne u široj populaciji, jer više nema tu snagu. Upitan koliko će trajati policijski čas za 1. maj, kazao je da će se to saznati u posljednjem trenutku, a na osnovu rezultata. - Kao što se vi pitate i ja se pitam. Svi izbjegavamo to do posljednjeg momenta. Čekamo rezultate. Želimo što prije da pustimo što je moguće više. Moje lično mišljenje a i logično bi bilo u ovom trenutku da još dvije nedjelje ostane zabrana. Najvažnije je sprečiti kontakte a to je izgleda najjednostavnije kroz taj policijski čas. Jer, nakon ovog završenog policijskog časa tokom Vaskrsa, vidimo da je krenulo opadanje virusa - kazao je dr Kon. On je kazao da odluke o popuštanju mjera nisu ishitrene, i dodao da su i dalje na slazi neke koje su oštre. - Kada su uvođene mjere rečeno je da se drastično uvode. Sada imamo pitanja da li su ishitrene. Mi i dalje imamo oštre mjere, ali je vrlo važno da se krene sa popuštanjem. Mi moramo da se vratimo u život. Iz nedjelje u nedjelju ćemo otvarati sve u skaldu sa rezultatima testiranja - kazao je on i dodao da ne može da se desi da virus ponovo bukne u široj populaciji: - Moram potpuno jasno da kažem da to ne može da se desi. Može da se dese ekcesne situacije a to je prodor u kolektiv i naglo proširenje. Ne može da se desi u populaciji jer nema tu snagu da prođe kroz zajednicu. Spušten je na taj nivo da ne može da se podigne i da ima epidemijski potencijal. Kon je rekao da na popuštanje mjera nije uticala direktno politika, ali da to ima veze i sa politikom, i sa ekonomijom i opštim shvatanjem da život mora da se nastavi. - Ne možemo da ostanemo zatvoreni, ne možemo da oteramo virus sa ove planete. Nemamo tu moć. Mi moramo da nađemo taj balans i stalno da procenjujemo rizike. Rizik je više destina puta manji nakon što smo sve uradili, vreme je da se vratimo životu i da kreenom da se vraćamo poslu. Nrma dileme od samog starta da je potrebno pravremeno da se vratimo u život ali kolektivi kao što su škoslki i predškolski i veći gdje može doći do masovnijeg prenošenja uvijek mora biti pod striktnim nadzorom, jer mi jesmo u pandemiji. I kada kažemo da jesmo treba shvatiti da će ona neće trajati samo još jendu sezonu - istakao je on. Ponovio je da će vrtići morati da se otvore, ali i da virus prođe kroz školsku decu. - Pitanje vezano za škole će posebno biti razmatrano u okviru ministarstva prosvjeste. Što se tiče vrtića, ne vjerujem da će svi odmah slati djecu u vrtiće ali oni koji nemaju drugi izlaz će vjerovatno. Prema tome vraćanjem na posao, vrtići se moraju otvarati, nema drugig rješenja. To zavisi od situaciej, mi za sada imamo povoljnu situaciju koja će btii povolja kada djeca pođu u školu. Treba shvatiti i da Puštanjem djece u školu jasno se određujemo iprema virus da prolazak virusa kroz djecu je nužmnot i moraće sasvim sigurno da se desi. Najpovoljni trenurka da se to desi je kada je virus najmanje akrivan od sada nedjelje, ne mislim baš od danas već za dvije nedjelje.