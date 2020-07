"Letjele su kamenice sa svih strana, čitav život mi je prošao pred očima"

U neredima koji su sinoć, drugo veče za redom, izbili u Beogradu povrijeđen je veliki broj policijskih službenika.

Scene nasilja mogle su da se vide sve vrijeme tokom trajanja protesta. Demonstranti su policiju gađali kamenicama, flašama i bakljama.

Najteže je stradao Nebojša Apostolović, kome su tokom sinoćnjeg protesta obe noge polomljene. On je otkrio šta se dešavalo na ulicama glavnog grada Srbije.

- Letjele su kamenice sa svih stana! U jednom trenutku kada sam se okrenuo, vidio sam da veliki kamen leti ka meni. Pao sam i osjetio veliku bol u nogama. Nisam znao šta mi se dešava i da li mi je povrijeđena kičma. Odmah su mi prišle kolege koje su me odvele do službenog automobila koji je bio parkiran iza Narodne skupštine. U par sekundi prođe čitav život, to su trenuci kada sa jedne strane vidite neku rulju, lete kamenice, leti sve i vi ste nemoćni. Da nisu bile kolege, vjerovatno bi tu i ostao - ispričao je Apostolović.