Četiri godine neizvjesnosti, kćerka nestala ali je majka i dalje čeka

Ni poslije četiri godine od nestanka nema nikakvih informacija o Biljani Đorić iz Mataruške banje.

- Previše je teško, dani i minuti ispunjeni su bolom, očekivanjima, tugom, bojazni, očajanjem i tako pune četiri godine. Neću odustati od traganja za kćerkom sve dok ne saznam istinu, kakva god bila - kaže majka Vesna Đorić, čije je srce slomljeno kobnog 2. decembra 2015. godine. Od tada teško podnosi svaki drugi datum u mjesecu koji je podseća na užas kada joj se čitav život promijenio iz korijena.

Njena kćerka Biljana se tog datuma vratila vozom iz Kosovske Mitrovice, gdje je studirala ekonomiju. Kada je doputovala u Kraljevo, na jednoj trafici je ostavila mobilni telefon i pasoš, uz riječi "doći će ovo neko da uzme". Nakon toga je ušla u taksi koji ju je odvezao do Višeg suda i od tada joj se gubi svaki trag. To su jedine informacije kojima neutješni roditelji raspolažu dosad. Njihov život zauvijek je zaustavljen nerećnog dana kada i započinju potragu za nestalom kćerkom.

- Cijela porodica pati i prolazi kroz pakao, a na svaku godišnjicu kćerkinog nestanka neizdrživo je teško. Imam još dvije kćerke i sina, on je mali, ima osam godina, ali me boli duša kad ga vidim da se i on moli bogu da mu se Bilja vrati - priča majka.

I dalje je, kaže, ne napušta osećaj da neko zna nešto, ali da ćuti.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu pružilo nam je podršku i jedino je imalo razumijevanja. Policijskoj upravi u Kraljevu naloženo je da se istraga o nestanku Biljane vrati na početak. Nažalost, još nema informacija - kaže Vesna Đorić.

