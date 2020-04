Legija je pretukao Đinđića nekoliko dana prije atentata

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj istražnim sucima 2003. godine ispričao kako je, samo nekoliko dana uoči atentata, na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića nasrnuo Milorad Ulemek Legija. Legija je početkom marta 2003. dolazio u vladu gdje je razgovarao s Đinđićem. Tokom jednog razgovora su se posvađali i Legija je počeo tući premijera.

- Mislim da će vam to mnoge stvari rasvijetliti, a to se dogodilo poslije mog odlaska iz Srbije. Tek poslije toga je Legija definitivno odlučio učiniti ovo što mu se pripisuje, ako je on to zaista napravio. Ne mogu ga ja optuživati - rekao je svojevremeno Šešelj u svjedočenju. Navodno je Šešelj rekao i kako ga je krajem februara 2003. godina premijer Đinđić htio oteti i otpremiti u Haag, ali da sve izgleda kao da je otišao dobrovoljno. Tada mu je prišao Legija koji je nudio bijeg.

- Nudio mi je oklopno vozilo iz Kule, da me štite 'crvene beretke', dobar smještaj, sigurnu egzistenciju... Rekao sam mu da je za mene pitanje časti da odem odmah i da se suočim s haaškim sudom - rekao tada je Šešelj.