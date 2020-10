Legenda beogradskog asfalta, Ljubomir Manojlović, poznatiji kao Buca Džambas, jedan je od posljednjih preživelih učesnika filma “Vidimo se u čitulji”.

Manojlović je progovorio o brojnim tajnama i mitovima koji su za mnoge bili nepoznati, a između ostalih i o Kristijanu Goluboviću. Govoreći o jednoj noći, kada se dogodila tuča ispred diskoteke, Manojlović je iznio brojne šokantne detalje.

“Došlo je do svađe između mene i čovjeka čiji je nadimak Čuma. Dobro zapamtite taj nadimak jer će se kasnije pojaviti čovjek sa sličnim nadimkom. Ja i Čuma smo se pobili. Ja sam ga nokautirao, on je pao. On leži dole, Kristijan sjedne na njega, vadi nož, hoće da ga izbode. Budala! Da bode čovjeka koji leži dole…

Moj brat ga uhvatio za ruku i pitao šta to radi. U to vrijeme znalo se ko bode noževima, samo loši momci, sitne ribe. To se završilo i normalno smo nastavili druženje”, počeo je priču o toj večeri Manojlović.

“Poslije ide druga priča. Otišli smo na Tašmajdan, bila je žurka, nas je bilo 4-5. Moj brat je rekao da ide do wc-a, Kristijan je rekao da ide i on sa njim. Kako je moj brat ušao u wc, koliko sam razumio, ušao je još jedan za njim. U međuvremenu, dok je moj brat bio tamo, Kristijan se zakačio sa nekim momkom, vikao je ‘Znaš ti ko sam ja? Ja sam Kristijan!’ i slično. Taj momak je vođa navijača Partizana iz Padinske Skele, zove se Čume.

Zato sam rekao da zapamtite nadimak prethodnog čovjeka. Taj dečko je vidio situaciju, udario je Kristijana, nokautirao ga. Kristijan je naglavačke pao, uletio u pisoar i sav je bio od mokraće i od onoga svega”, nastavio je priču Buca Džambas.“Vidio sam da se narod nešto komeša, taj momak je pobjegao. Moj brat izvodi Kristijana, a on ne može da stoji na nogama.

Sav je smrdio na mokraću, znači, ronio je u pisoaru. Ti momci su nam kasnije napravili problem. Sačekalo nas njih 30, a nas 4-5, a možemo da se bijemo samo ja i brat. To su takve stvari što njega bole i on to sebi ne može da oprosti. Što diraš ljude?”, ispričao je Manojlović u “Intervju” za kanal Balkan info.