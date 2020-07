"Lažno negativan rezultat može da se desi i pri kraju infekcije"

Krivulja broja pacijenata na respiratoru kaska za krivuljom novooboljelih. To je očekivano, ne bih mogao da proglasim umirujućim, da smo stigli do poboljšanja, ali čak je i manje pogoršanje manje loše, rekao je imunolog dr Srđa Janković na temu porasta broja pacijenata na respiratoru.

Doktor Janković je gostujući u jutarnjem programu TV Pink rekao da je respirator posljednja opcija gdje jedan broj ljudi može da se spasi, ali na žalost ne svi.

– Smrtnost je više od 50 odsto, zavisi koliko su uspješne indikacije. Respirator je opcija koja spasava život onima koji bi sigurno umrli bez toga – rekao je dr Janković.

On je govorio i o zaraženim pacijentima čiji su testovi bili negativni.

– Testovi imaju svoja ograničenja. Ako govorimo o pi-si-ar (PCR) testu, on je veoma pouzdan test koji otkriva da je virus prisutan. U uzorku može da se desi da virus bude u plućima i izaziva teške tegobe, da ima potrebu za respiratorom, ali da je u tom trenutku iščezao iz ždrijela odakle je uzeo bris i zato je lažno negativan rezultat. Suština je, ako je klinička slika jasna da se test ponavlja – objasnio je on.

Doktor Janković je naglasio da je, kada je riječ o epidemiološkim mjerama, sada akcenat na maskama i fizičkoj distanci.

– Treba da izbjegavamo okupljanja i kontakte. Ako su neophodni, onda treba da se štitimo – istakao je on.

Govoreći o karakterističnim simptomima virusa dr Janković je rekao da je klinička slika infekcije raznolika.

– Može da bude asimptomatskih slučajeva, da čovjek nema nikakve tegobe, da to ne osjeti i stvori antitijela. Ne savjetujem one koji imaju antitijela da se ne štite jer ne znamo koliko dugo antitijela štite. Isto je moguće da nastane upala pluća ili da osoba ima simptome prehlade. Postoji čitav raspon simptoma, zavisi od faktora rizika kao i količine virusa koju je neko udahnuo – rekao je dr Janković i dodao da je kod nekih pacijenata bilo i stomačnih tegoba.

On je rekao i da je jako bitno da se ljudi na vrijeme jave ljekaru.

– Postoji indikacija za testiranje, oni sa karakterističnim simptomima sa visokom vjerovatnoćom korone imaju prednost. Ostali treba da se jave ljekaru u kovid ambulantama, da se provjeri njihovo zdravstveno stanje. Cilj trijaže jeste da se odvoje oni kojima treba liječenje u bolnici od onih koji mogu da se liječe kod kuce. Bolest je nepredvidiva i može se pogorsati bez najave, pa je bitno da budu u kontaktu sa ljekarom – naglasio je dr Janković.

Dodao je i da lažno negativan rezultat može da se desi i pri kraju infekcije.

– Iz istog razloga kao za uzimanje uzorka, pa će test biti lažno negativan. Dešava se da dođe do novog razbuktavanja količine virusa koji se opet umnoži. Ima slučajeva da je neko preboleo virus proljetos, pa opet obolio. Ne znamo da li je nova infekcija, ali je moguće, važno je sa kolikom učestalošću se to dešava, većina ima imunitet pa se to javlja sporadično – rekao je dr Janković.

