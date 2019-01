Lažiraju ujede pasa, pseće vilice drže u zamrzivaču

Da u Beogradu postoji organizovana “mafija” koja se bavi lažiranim ujedima pasa, a koja je nedavno privukla znatnu pažnju javnost, potvrdio je danas zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, dodavši da je taj problem prisutan i u drugim gradovima u Srbiji, piše Blic.

"Stalna konferencija gradova i opština prije godinu dana pravila je savjetovanje na tu temu, a iznijeti su podaci da država za to izdvaja milionske sume. Кada pogledate pojedinačne slučajeve, vidite da su to isti advokati, sudije, navodne žrtve. Zvuči bizarno, ali pojedinci imaju vilice pasa koje drže u zamrzivačima. Po pitanju ovog problema, iniciraćemo izmjenu zakonskih propisa, a kao grad ubuduće ćemo se osigurati kod osiguravajućih društava, slično kao i sa rupama na ulicama. Oni će utvrđivati šta se tačno desilo i to će biti jedna od kratkoročnih mjera kako ne bi odlazile pare iz budžeta", istakao je Vesić.

S obzirom da su organizovani, jasno je da se radi o istim ljudima, dodaje zamjenik gradonačelnika Beograda.

Kako je “Blic” već pisao, za dvije godine u Beogradu je podnijeto više od 1.500 tužbi i zahtijeva za obeštećenje zbog ujeda pasa lutalica, a gradska pravobraniteljka Ljiljana Blagojević, kao najveći problem navela je upravo mnogobrojne zloupotrebe podnosilaca.

"Sve više dolazi do zloupotrebe tog prava. Pred nekoliko sudova u Srbiji ljudi podnose postupak za nadoknadu štete po istom osnovu. Na primjer, oštećeni podnesu tužbu zbog ujeda pasa u sudu u Beogradu, Nišu, Subotici i Novom Sadu i pred svakim sudom ostvare nadoknadu jer ne postoji jedinstvena baza za takvu vrstu podataka, ne postoji način da se tome stane na put", poručila je ona za Beogradsku hroniku RTS.

