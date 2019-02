Lazanski: Amerika će uvijek čuvati Prištinu

Vojnopolitički analitičar Miroslav Lazanski izjavio je da SAD nikada neće potpuno okrenuti leđa Prištini jer je ta kvazidržava čedo koje su oni stvorili i sada moraju da ga ljuljaju, iako na relaciji Prištine i Vašingtona ima problema.

"Amerikanci su postali taoci kosovskih političara. Kako da objasnite farmeru u Teksasu da ste išli u rat 1999. godine, a sad posle svega toga - ništa, da su ih u Prištini izneverili", rekao je Lazanski.

Prema njegovim riječima, veze SAD i takozvanog Kosova neće se prekinuti, iako se premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj i neki drugi u Prištini odupiru američkim instrukcijama.

Lazanski smatra da je dobro što će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovati na bezbjednosnom forumu u Minhenu jer će to, kako ocjenjuje, biti prilika da se iznese srpski stav o tome ko koči dijalog i dodao da izlaz iz ove situacije može biti i u EU.

"EU ima mehanizam da raskine Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ne samo da onemogući brzu viznu liberalizaciju, već da zaustavi bilo koju vrstu aspiracija za članstvo u EU jednog dana. Ako EU ima tu autonomiju da odlučuje", rekao je Lazanski za RTS.

Komentarišući izjavu šefa NATO-a Jensa Stoltenberga da kosovska vojna čizma neće moći na sjever Kosova i Metohije Lazanski je naglasio da je to upozorenje, a ne naredba.

"Teško da oni mogu da narede, to može da kaže komandant Kfora, ali to je posledica toga što smo mi to rekli. Beograd je izručito upozorio i NATO i Kfor i samog Stoltenberga da je to nedopustivo. Sada je samo pitanje kako će lokalni komandant Kfora tumačiti šta su kosovske bezbednosne snage, da li je to jedinica Rosu. Sve zavisi od konkretne situacije", rekao je Lazanski.

Govoreći o širenju NATO-a u regionu i poruci iz sjedišta NATO-a da neće biti nikakvih pritisaka na Srbiju, Lazanski ističe da je i ta poruka jedna vrsta pritiska.

"Kada dajete u kontinuitetu takve izjave, to je suptilan pritisak. Stalno nas upozoravaju kako, eto, oni imaju u vidu i obzira prema nama što smo mi vojno neutralni. Zašto to stalno ponavljaju? Mi smo to jednom rekli i dokle god je na snazi ta skupštinska rezolucija tako će biti", rekao je Lazanski.