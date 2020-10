Lani je sve gore, stanje joj se pogoršalo: Roditelji u strahu, preklinju nas da pomognemo djevojčici

Dan 36. Lana je 36 dana u bolnici. Na žalost, teško prihvata peg. Sve ono kako smo mi mislili da će biti, okrenulo se u korist bolesti. Nadali smo se da će uskoro kući, ali na žalost, to još uvek neće biti skorija opcija. 😥😥😥Ne smeje se, nije raspoložena, a to nas najviše brine. Vere nam manjka, ali se maksimalno trudimo da je povratimo i da se nadamo boljim danima. Hvala divnom osoblju Tiršove klinike koji se maksimalno trude da Lani pomognu. Vas, dobri ljudi, želimo da zamolimo da NE STAJETE. Ovaj kraj se odužio. Tako je malo do cilja, a opet.. Nikako da se završi. Molimo sve ljude da još uvek drže kutije za Lanu. Nadamo se da ćemo vas uskoro obavestiti da je vreme da ih praznimo. Za sada, POTRUDIMO SE JOŠ MALO!!! NE ODUSTAJTE OD NJE JER JOŠ UVEK STE JOJ PREKO POTREBNI!!! 🙏🙏🙏🙏🙏

