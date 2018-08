Lakog rješenja nema, Srbiji ostaju dva puta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za štampu da lakog i bezbolnog rješenja kosovskog problema nema.

On je naglasio da je "jedno od ključnih pitanja da zbog budućnosti Srbije riješimo pitanje KiM".

Vučić je naveo da je Srbija od potpisivanja Briselskog sporazuma dala sve od sebe da bude pouzdan partner ne samo Albancima, već i međunarodnoj zajednici.

“Albanci, uz prećutnu saglasnost, odnosno bez jasnog protivljenja Evropske unije, nisu ispunili jedinu obavezu, a to je formiranje Zajednice srpskih opština“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija je insistirala na ZSO.

“Orktiću vam još jednu stvar. Naime, po Briselskom sporazumu, ZSO je ta koja predlaže komandanta regionalne policije za Sjever. ZSO predlaže četiri kandidata, od kojih Priština bira jednog kandidata. Mi danas to ne možemo da ostvarimo zato što nema ZSO, te nam komandanta regionalne policije postavlja Priština“, rekao je Vučić.

Kako navodi, Srbiji ostaju dva moguća puta.

“Šta ostaje Srbima da učine u budućnosti. Dva moguća puta. Jedan put poslije više od 1930 dana Priština nije ispunila svoju obavezu, je da Srbi to sami preduzmu. Malo ko bi to mogao da im zabrani. Ukoliko bi to Srbi uradili postoji opasnost od jednostranih akcija koje bi služile za konačan obračun Prištine sa sjeverom. Upravo je zato naš savjet Srbima na KiM da pažljivo pratimo dešavanja, da biramo poteze i da ne ugrožavamo bezbjednost građana“, rekao je on.

"Moj stav kao predsjednika je potpuno jasan – rješenje problema je neophodno i neophodno što prije i to iz nekoliko razloga", rekao je Vučić.

"Pod jedan, potreban nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Neophodno je rješenje koje bi značilo stvaranje sigurnosti za naše građane pre svega. Pod dva, važno je zbog ekonomskog napretka naše zemlje, kako ne bismo imali druge otežavajuće faktore koji nam čitav vijek stoje na rukama, nogama i vratu. Pod tri, time bismo popravili dolazak stranih investicija koje su dobre, a imidž Srbije u svijetu bi se popravio. I pod četiri, demografsko pitanje Srbije i Srba, ako ne riješimo kosovski čvor imaćemo milion ljudi manje 2050", naveo je predsjednik Srbije.

Predsjednik Vučić je rekao da se posebna pažnja mora posvetiti zaštićenim zonama na KiM. Kako je naveo, moraju se izbeći mahinacije da to pripada SPC.

"Rješavaćemo pitanja imovine: i to po četiri tačke - privatna lična imovina Srba, imovina SPC, imovina u vlasnišvu privrednih subjekata koji su registrivani u Srbiji van KIM i imovina u vlasnišvu privrednih subjekata koji su registrivani u Srbijina KiM", rekao je i naglasio: "Ovo pitanje biće jedno od ključnih i najvažnijih". Vučić je potom zapitao: Da li nam je potrebno da dođemo do rješenja, da li bi nam nekakvo rješenje donijelo dobro ili da nastavimo na ovakav način.

Kako je rekao Vučić, Srbija je u razgovorima uspjela da popravi svoju poziciju i da bude poštovanija.

“Uspjeli smo u ti razgovorima da dođemo do nečega, do priče o kompromisnom rješenju... Onda je krenula salva uvreda, napada, shvatio sam da neki u Srbiji ne žele kompromisno rješenje. Jasno vam je da je do bilo kakvog kompromisnog rješenja teško doći. Neću dozvoliti da Srbi ostanu bez ičega, neću dozvoliti da ostanu bez svog prava, da srpski manastiri budu nezaštićeni. Da li će to biti nešto zbog čega ćemo da slavimo? Pa neće nikada. Ukoliko dođemo do rješenja, ni oni neće moći da slave“, naglasio je Vučić.

"Podijeljeni smo na one koji bi da prihvate jedinstveno nezavisno Kosovo, pa da plačemo nad teškom sudbinom i pjevamo pjesme u kafanama kako su svi protiv nas, i na one koje ne bi ni o čemu da razgovaramo čekajući neka bolja vremena kada ćemo iseliti Albance preko Prokletija. Ljudi u Beogradu, recimo, ne znaju da mi nemamo Kopaonik pod svojom upravom, tamo svakog dana nedaleko od Pančićevog vrha možete vidjeti Kforove patrole", rekao je on.

"Znao sam da ćemo biti optuživani, jer mi smo pitanje Kosova i Metohije i našu državnu strategiju postavili i o tome ne možemo baš sve javno da govorimo jer bismo time ugrozili našu pregovaračku poziciju. Vodili smo se racionalnim, a mnogi su govorili da je dijalog neuspješan, a dijalog je uspješan", naglasio je Vučić.

"O tome dovoljno govori to da neki govore da smo veleizdajnici, drugi da smo ratni zločinci. Mislim da ljudi odlično razumiju da je nama potrebno normalno racionalno rješenje. Pobjede nema, postoji samo budućnost.", dodao je.

"To je pitanje Srba i Albanaca, a svi oni koji se miješaju - svi imaju manje interesa i zato smo mi ti koji se pitamo. O tome moramo da se izjašnjavamo mi, i jedni i drugi, hoćemo li da se ubijamo, ko će u budućnosti imati više djece ili ćemo to vrzino kolo da prekinemo", naglasio je.