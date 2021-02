Kusturica: Orden stvaranja srpske države - najvažniji

Sretenjskim ordenom Prvog stepena odlikovan je danas režiser Emir Kusturica, koji je poručio da je to najvažnije odličje jer asocira na stvaranje srpske države.

"Nikad nisam lakše došao do odličja. Uvijek sam ordenje zamišljao na reveru uniforme ratnika, a ja sjedio na planini, zatvoren, među medvjedima, vukovima i ponekim turistom, kad ono - eto ti orden, i to državni, pa još uz to i onaj najvažniji", rekao je Kusturica u obraćanju na svečanosti u Palati "Srbija", gdje mu je orden uručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kusturica je istakao da je opstala srpska država koja je nastala ustankom i nikada nije do kraja pokorena.

"Nadamo se, ako održimo Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, da će poslije nas nastaviti da živi i da će ovo što živimo postati duga i teška epizoda u budućoj TV-seriji koja će biti snimljena na teritoriji cjelovite Srbije", rekao je Kusturica.

On je ukazao na istorijski i moralni kapital srpskog naroda i skrenuo pažnju na član 118 Sretenjskog ustava iz 1835. godine u kojem piše da bilo koji rob postaje slobodan kada stupi na srpsku zemlju.

"U nastavku bi mogla bi da se razvije dijalektička studija o stvaranju i trošenju moralnog kapitala i tu nijedna dinastija ne bi bila pošteđena. Јedini koja je u potpunosti anestezirala moralni kapital i od koga nismo profitirali ni u jednoj formi bio je, nažalost, period titoizma", rekao je Kusturica.

On je istakao da u istoriji srpskog naroda ima malo važnih datuma, a da nisu "ispresijecani crvenim slovom", odnosno neumitno je ukrštanje sekularne tradicije sa crkvenom, pošto sve što je sekularno proističe iz pozitivnog iskustva hrišćanskog morala i tradicije.

"Sekularne države nema tamo gdje nije bilo hrišćanske istorije. Tako je i kod nas", poručio je Kusturica.

On je istakao da ne bi bilo demokratije da ranije nije postojala teokratije i da hrišćanstvo nije preuzelo moral po Hristu.

Kusturica je rekao da pojedinici danas, nažalosti, često podrugljivo dovode u pitanje moralni kapital srpskog naroda, praveći "diobu za nebesku i realnu Srbiju".

"Najbolji odgovor provokatorima izgovorio je naš upokojeni patrijarh Pavle. On je rekao da Car Lazar nije imao ništa protiv carstva zemaljskog, ali kada je bio prinuđen da bira između zemaljskog i nebeskog, onda je izabrao Carstvo nebesko", istakao je Kusturica.