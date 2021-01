Sjednica Kriznog štaba Srbije za borbu protiv koronavirusa, prva u ovoj godini, održana je danas u 10 sati.

Članovi su odlučili da sve postojeće mjere ostanu na snazi i dalje, kao i da nema prepreka da školska godina počne 18. januara.

Tako će ugostiteljski objekti nastaviti da rade do 20 sati, do koliko rade i tržni centri, prodavnice do 21 sat, a biće produžena i mjera obaveznog negativnog PCR testa za sve koji ulaze u zemlju.