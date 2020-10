Kraće radno vrijeme ugostiteljskih objekata u stambenim zgradama

Stanari prestoničkih stambenih zgrada, u čijem prizemlju posluju ugostiteljski objekti, pa su izloženi neprijatnim mirisima koji se šire do njihovih domova i zadaju im velike muke, moći će da odahnu, barem nakratko.

Odlukom Skupštine grada koju su usvojili odbornici na posljednjoj sjednici, skraćeno je radno vrijeme lokala brze hrane koji se nalaze u okviru višespratnica. Vlasnici ovih objekata moraće da zaključavaju vrata u ponoć.

- Ugostiteljskim objektima za pružanje usluga ishrane i pića, koji se nalaze u stambenim zgradama, utvrđuje se maksimalno radno vrijeme i to tako što mogu početi sa radom najranije od 6.00 i mogu raditi najduže do 24.00 radnim danima i nedeljom, a petkom i subotom od 6.00 do 1.00 - stoji u odluci.