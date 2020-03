Kosovska ambasadorka koja je izmislila priznanje Jamajke, čestitala tzv. Dan nezavisnosti BiH

Nakon što se njeno saopštenje o priznanju Jamajke pokazalo kao neistinito, najveća partija na Kosovu je tražila da Čitaku dobije otkaz.

Nakon toga, napravila je i diplomatski incident kada je čestitala tzv. Dan državnosti BiH, koji prihvataju i proslavljaju samo Bošnjaci.

Happy Independence Day dear Bosnia and Herzegovina 🇧🇦

From #Kosovo with love ❤️ pic.twitter.com/kKIExzG1qC

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) March 1, 2020