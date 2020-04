"Korona se ponaša kao nijedan virus, bitno je otvarati sve prozore"

Korona virus se ponaša kao nijedan drugi do sada, to do sada nismo vidjeli kaže pulmolog Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Vladimir Žugić

On je za RTS rekao da je prema jutrošnjim podacima na toj klinici 165 pacijenata od kojih je 15 na respiratoru, a prethodne noći nije bilo preminulih. - Njihovo stanje je stabilno. Juče popodne i noćas nije bilo pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja, i nije bilo smrtnih ishoda - kaže Žugić. On ističe da karakteristike koje ima COVID 19 nisu vidjeli ni kod jednog virusa. - Ovo do sada nismo vidjeli. Jedan dio poremećaja na plućima je od virusa, a jedan dio su sistemski poremećaji - poremećaj imuniteta, koagulacije, poremećaji usljed oštećenja eritrocita. Vrlo retka situacija u kojoj se nismo sreli u kliničkoj praksi - kaže on. Na Klinici ima pacijenata sa blagom ali i vrlo teškom kliničkom slikom. Većina su mlađi i osobe srednjih godina. - Imamo cijeli sprektar pacijenata od blagih do teških. Ljudi su se javljaju sa prvim simptomima, do onih kod kojih je bolest već uzela maha. Većina pacijenata jesu mlađi i ljudi srednjih godina, koji imaju blažu kliničku sliku - objašnjava Žugić. Sreća je da se u ovoj Klinici mogu otvoriti prozori. - Kineski stručnjaci su rekli da su neke zgrade nepovoljne za pacijente, a to su one sa zatvorenim ventilacionim sistemskim kao što je VMA. Naša klinika je građena još prije Drugog svjetskog rata, to je stari tip zgrade, tako da možemo da otvorimo prozore i na prirodan način eliminišemo koncentraciju virusa u vazduha - kaže Žugić i dodaje da se još ne zna da li će ovaj virus ostaviti trajna oštećenja na plućima: - Ostaje da se vidi da će virus ostaviti trajna oštećenja pogotovo kod onih koji su imali težu upalu pluća.