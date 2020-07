Korona odvela u smrt dva brata, otac u teškom stanju: "Divni momci, odani prijatelji i ljudine"

Divni momci, odani prijatelji i ljudine, ovako su se prijatelji oprostili od braće Stefana i Radoša Đukića, koji su preminuli od virusa korona.

- Otac im je i dalje u bolnici, i on je obolio od korone. Ne znam šta će mu život sada kada je ostao bez sinova? Ne znam ni da li su mu rekli, neće on to preživjeti...

Ovako prijatelji Radoša (35), koji je umro 1. jula od posljedica infekcije korona virusa i njegovog rođenog brata Stefana (26), koji se upokojio deset dana kasnije usljed iste bolesti, govore o Đokićima, za koje imaju samo riječi hvale. Prvi šok je, kako navode, bila smrt Radoša, a “dokusurila” ih je vijest od subote popodne da je umro i Radošev rođeni brat Stefan.

Kako se navodi u smrtovnici, Radoš je umro od upale pluća uzrokovane kovid virusom. Samo dan nakon njegove sahrane, Stefan je dobio simptome bolesti, iako je par dana prije toga bio negativan na test za kovid-19. Radoševa smrt predmet je posebne inspekcije Ministarstva zdravlja, kao i interne kontrole Doma zdravlja i čačanske bolnice, a zbog žalbi rodbine i prijatelja na rad nadležnih slubi u ovim ustanovama, kao i ljekara.

Stefan je radio test, i njihov otac. Testirale su se i ostale kolege, gazda nam je finansirao testiranje – kazao je jedan od zaposlenih u diskontu pića, gdje je Radoš radio kao komercijalista.

- Ima dosta njih koji su pozitivni, a Stefan je bio negativan. On je, međutim, prve simptome dobio dan poslije Radoševe sahrane i odmah se javio ljekaru. Zbog pogoršanja i loše kliničke slike on je prvo bio na respiratoru u bolnici, a potom je prebačen za Beograd. Nažalost, tamo je i preminuo. I otac im je tamo, i on je u teškom stanju.