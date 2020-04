Andrea Krisanti je poznati virusolog koji je u prvim redovima u borbi protiv virusa korona u Italiji. Tokom pandemije u Italiji sproveo je analizu na građanima gradića Vo, otkrivši na taj način da je većina, iako bez simptoma, pozitivna i zarazna.

Krisanti je međunarodnu slavu stekao radeći kao profesor na Imperijal koledžu u Londonu kao direktor molekularne medicine i profesor na Katedri za epidemiologiju i virusologiju na Univerzitetu u Padovi, navodi RTS. Ugledni stručnjak sa jakim referencama, obrušio se na Svjetsku zdravstvenu organizaciju:

„Dali su nam potpuno pogrešne indikacije, obraćali smo pažnju samo na ljude sa simptomima i one sa teškim respiratornim problemima, na ljude koji su imali kontakte sa Kinom ili bolesnim osobama. To nas je jako usporilo, nismo znali da postoje i pacijenti bez simptoma, da smo to znali, drugačije bismo se ponašali.“

„Svjetska zdravstvena organizacija je otišla u Kinu da vidi šta se tamo dešavalo sa epidemijom, iskreno, ne znam šta su tamo otkrili i šta su istraživali, dan za danom su mijenjali odredbe i ja nisam jedini koji to kaže – Svjetska zdravstvena organizacija je jedna birokratska institucija i moramo da vidimo kako će se u budućnosti ponašati, jer tu treba da se menja dosta stvari“, navodi ovaj stručnjak.

Krisanti se osvrnuo na početak problema i ulogu Kine. Odbacio je mogućnost da je virus napravljen u laboratoriji.

„Kinu su kritikovali svi, ne moram i ja sada da je kritikujem. Oni su znali za virus još sredinom novembra, a dali su vijest svijetu sredinom januara. Nisu pominjali pacijente bez simptoma, mislim da je Kina trebalo da se ponaša korektnije.“

On je novinarima otkrio koji se lijekovi koriste trenutno u liječenju kovida i šta će značiti kada se otkrije vakcina.

„Naše iskustvo u bolnici u Padovi je pokazalo da najveći broj naših pacijenata dobro reaguje na miks lekova - hidroksihlorokina, azitromicina i niske doze antikoagulanata. Ako primjenite ovo liječenje na vrijeme, to drastično smanjuje progresiju bolesti i na taj način osobe ne završavaju na intenzivnoj njezi. Vakcinom se ne eliminiše virus. Jedini virus koji smo uspjeli da eliminišemo putem vakcine je variola i poliomijelite. Čak i ako nađemo vakcinu, ne znači da ćemo eliminisati virus. S druge strane, tu su i no vax, koji bi podigli glas protiv toga. Mislim da je najbrži put za izlazak iz ove krize pronalaženje terapije. Vakcina može da stigne za dvije-tri godine, nije lako napraviti efikasnu vakcinu“, objašnjava Krisanti.

Prema njegovim riječima, korona napada i druge, a ne samo disajne organe.

„U nekim slučajevima virus napada sluzokožu očiju ili creva. U najtežim slučajevima nervni sistem i srce, ali to se dešava onda kada je organizam toliko oslabio, da virus nalazi čist put i nesmetano ulazi u organizam.“

Ovaj stručnjak navodi da Italija nije spremna da eliminiše restriktivne mjere, jer nije urađena procena rizika.

„Nedostaje najvažniji element, a to je broj stvarno zaraženih svakodnevno. Mi svako veče gledamo na televiziji brojeve koje nam daje Civilna zaštita, ali to su samo dijagnostikovani slučajevi, oni kojima je urađen bris, ali imamo na hiljade ljudi koji su kod kuće i koje niko ne leči, kojima se ne rade brisevi i koji bolesni sede kod kuće. Nedostaje taj prvi element, stvaran broj zaraženih po godištu i po regionima. Takođe, mi još uvek ne znamo kako da zaustavimo zarazu. Sada nam je lakše da pratimo zarazu, jer su svi kod kuće, ali ako ljudi počnu da se kreću, biće jako teško. Bilo bi potrebno raditi testove po kućama, imati resurse, ljude koji će to raditi, ići od kuće do kuće, ali brisevima se ne radi dijagnoza.“