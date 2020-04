Kon uvjeren da je u Srbiji epidemija na vrhuncu: Ne smije nam se desiti drugi talas

Uspjeli smo da odradimo ono što smo planirali, nalazimo se na maksimumu koji smo doživjeli u šestoj, ne u petoj nedjelji. Iako su cifre velike, ovo je nešto što je moglo da se očekuje. Bez ekscesa poput onog u Nišu, trebalo bi sada da se vidi u narednim nedjeljama opadanje virusa, broja novooboljelih, ali tesitranje je sve veće i veće, pa djeluje da je broj oboljelih veći. Ali nije, tako otkrivamo rezervoare zaraze, rekao je na početku razgovora na RTS, dr Predrag Kon.

Uvek može bolje, ali ukupno gledano u odnosu na ostale, nije to tako loše, rekao je dr Kon, piše Blic.

– Sada uočavamo da nije to ravnomjerno raspoređeno u Srbiji. Negdje se epidemija gasi, u Vojvodini i Beogradu se ozbiljno smanjuje, a povećalo se u okolini Niša, dakle, to su Paraćin, Ćuprija, Leskovac. Sveukupno gledano i to počinje polako da jenjava. Previše je rano sada govoriti. Ovaj eksces u Nišu u geronotološkom centru naglo je pogoršao rezultate. Ako izuzmemo to, situacija je očekivana – kaže Kon.

Prilično rano je zabranjena posjeta svim domovima za njegu starih, naglasio je.

– To je stupilo na snagu prije vanrednog stanja. Tek sa uvođenjem vanrednog stanja je postala i obavezujuća. Ako se to ne poštuje onda se ne može spriječiti unos ovog virusa. Sada i oni koji su zaposleni moraju u najozbiljnem periodu da budu zajedno sa korisnicima. Jedan koji nema izražene tegobe ako nosi zaštitnu opremu, šansa da zarazi nekoga je manja. Opreme u gerontološkim centrima je u početku bilo jako malo. Ali sreća je što u samom startu nismo imali takvu aktivnost virusa, on je postepeno ulazio. Ispitavali smo kontakte, pa je uvedeno vanredno stanje od 16. marta, pa je policija uključena da kontroliše samoizolaciju. Sve je to dalo rezultate.

Poslije toga je, naglašava, mnogo toga zavisilo od nas.

– Propusta je sigurno bilo i to bi trebalo da se ispituje – rekao je epidemiolog.

Sve je veći broj ljudi sa blagim simptomima

Danas imamo skoro 3.000 testiranih dnevno.

– Otvorene su i kovid ambulante. Tako da otkrivamo veći broj oboljelih. Oko 80 odsto ljudi ne mora u bolnicu jer imaju blage simptome. Utisak je da virulentnost, tj. sposobnost da izazove bolest, postepeno slabi. Negde inkubacija virusa duže traje, ali obično je to pet do sedam dana. Kod manje od 10 odsto inkubacija traje duže. Sve veći broj je ljudi sa blagim simptomima.

Sredinom maja očekujemo da virus oslabi

Prirodno epidemija ide tako što se prirodno širi, posle šest do osam nedjelja se spontano reguliše, kaže on.

– Ima tzv. tihi, mirni period. Mi smo razvukli krivu. Ali sada umjesto da se završava, imamo maksimum, jer nije bilo eksplozivnog zaražavanja. Sada smo u drugom poluvremenu, tek kada prođe 10 nedelja bićemo pred sam kraj. To je negdje polovinom maja, pretpostavljamo da bi tada trebalo da oslabi virus i da taj potencijal padne da ne može više da se prenosi takvom brzinom kao sada – rekao je dr Kon.

Oni koji su najviše opterećeni, više od mjesec dana ne mogu da izlaze i da se šetaju, treba napraviti jedan ventil, rekao je Kon.

– To se odnosi na starije od 65 godina. Načelno postoji dogovor da će to poslije praznika da se usvoji. Najvažnije razmišljanje je vezano za djecu i kolektive jer su oni poznati kao motor prenošenja infekcije, to će svakako biti posljednja mjera. Vanredno stanje može da se skine i ranije, ali da ostanu u okviru proglašenja epidemije određene mjere koje su već definisane, poput zabrane kretanja. Mjesec dana su ljudi na neki način potpuno zatvoreni, postoji briga i strah da će sada potpuno spontano da se vrate u redovno ponašanje. Ljudi već vide svjetlo na kraju tunela. Međutim, tu je najvažnije da nam se ne desi drugi talas zbog našeg preranog opuštanja. To je briga i strah, ali o tome ćemo morati ozbiljno da razmišljamo. Ovo je pitanje kolektivnog odlučivanja u okviru struke. Potpuno je jasna definicija struke da je važna zabrana kontakata, sve ostalo treba da se uklopi u to – objasnio je epidemiolog Kon.

U bogomoljama treba spriječiti kontakt, dodirivanje predmeta…

On se i osvrnuo i na odlazak u bogomolje.

– Svako ko osjeća potrebu, neka ide. Ali mora da postoji distanca, mora da razmišlja o onome o čemu smo pričali i pričamo. Treba da spriječi kontakt i treba da izbjegava da dodiruje predmete koje ostali dodiruju – jasan je Kon.

Sve dok jedna osoba ima virus, on se može prenijeti

On je naglasio važnost formiranja kolektivnog imuniteta.

– Pitanje opstanka virusa kao vrste se dešava u prirodnoj laboratoriji, u živom svijetu, i taj skok sa jedne vrste na drugu se dešava stalno. Virusi se različito ponašaju i nema do kraja objašnjenja. Sve dok neka osoba ima virus, on se može prenijeti. Rizik se smanjuje što je veći broj imunih ljudi, rizik od masovnog oboljevanja. Ali zavisi, da li će korona postati sezonska bolest, to ćemo pratiti – rekao je Kon.