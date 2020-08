Kon upozorava: Broj zaraženih uvijek može da prevagne na drugu stranu

Pad broja ljudi koji se javljaju u kovid ambulante, kao i broja onih koji su sumljivi, doveo je svakako i do ukupnog pada broja oboljelih i do boljih rezultata, rekao je za televiziju Pink, epidemiolog Predrag Kon.

Ipak, doktor Kon je naglasio da, kada je u pitanju Beogradu, situacija još uvijek nije sigurna i dodao da još uvijek može da se prevagne na drugu stranu, prenosi Blic.

Kon je istakao da je još rano za ublažavanje mjera, iako vidi da se o tome ozbiljno razmišlja.

"Mi smo pokazali kako se ponašamo kada se opuste mjere, tako da to ne smije da nam se ponovi. Još uvijek su to visoke brojke i one treba da se smanje na jednocifren broj da bi mogli ozbiljno da razgovaramo o tome", rekao je dr Kon.

Dr Kon je rekao da je najvažnije da uzrast od prvog do četvrtog da se socijalizuju i krenu u školu.

Dodaje da se u tom uzrastu rijetko javljaju teške forme.

"Sve to je bitno shvatiti, i ako se dobro preduzimaju mjere zaštite, u tom uzrastu, najviše može da se uradi i da se najviše nauče kako da se štite u ovom periodu. U tome treba da bude težište", rekao je dr Kon.

Dodaje da su svi modeli uzeti u razmatranje, kao i da će se u narednom periodu priremati za to.

"Različita su iskustva. Postoje iskustva kada je polazak u škole koji nije dobro pripremnjen doveo do zaražavanja, i to treba izbjeći. Ako se sve dobro pripremi, rizik će se svesti na minimum", rekao je dr Kon.

Kada je u pitanju drugi talas, dr Kon ističe da je mali broj zemalja uspio da završi i prvi talas.

"Čim nemamo period od 28 dana na nuli, ne možemo da pričamo o izlasku iz prvog talasa. Sve je ovo prvi talas", rekao je dr Kon.